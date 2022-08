Laura Matamoros tranquiliza a sus fans desvelando el motivo de ingreso en el hospital

MADRID, 23 (CHANCE)

Laura Matamoros hacía saltar todas las alarmas al publicar en su cuenta de Instagram, a última hora de la tarde de este lunes, una imagen cubierta de vendas en la cama de un hospital. Sin entrar en detalles sobre su ingreso hospitalario, la influencer pedía paciencia a sus seguidores porque durante una corta temporada se centraría en recuperarse, dejando a un lado las redes sociales en las que acostumbra a contar su día a día.

"Hoy estoy así. Voy a descansar unos días y os cuento todo" escribía, agradeciendo a la conocida cirujana estética, Pilar de Frutos, su trabajo y su trato. Una pista que dejaba entrever que el paso por quirófano de Laura se debía a algún tipo de retoque - más teniendo en cuenta que la zona vendada era la del pecho - algo que la hija de Kiko Matamoros no ha tardado en confirmar.

Y es que a pesar de que aseguró que estaría varios días 'desconectada' del mundo 2.0 para poder descansar, esta misma mañana ha compartido con sus fans el motivo de su ingreso, que no es otro que un cambio de sus prótesis de pecho, algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer.

"Con los embarazos la piel cedió mucho, los cambios bruscos de peso y al no llevar la antigua prótesis debajo del músculo hacía que tuviese el pecho más caído de lo normal y no estaba cómoda. Independientemente de que tenía que cambiar la prótesis anterior" ha explicado Laura.

"Aprovechando" su paso por quirófano, la influencer ha decidido además "reducir un poco el tamaño de la prótesis" porque, como confiesa, "me sentía incómoda con tanto pecho. A la hora de vestir siempre me ha condicionado y en cuanto a comodidad, dolores de espalda, no podía más".

"Me he puesto una cantidad menor acorde a mi altura y ancho de espalda. Hemos reducido un poco más de una talla. Y la forma de la prótesis también se ha cambiado para ar así un aspecto "más recogido" ya que la anterior era muy ancha" ha concluido, compartiendo con sus seguidores un paso por quirófano que no solo obedece a un motivo estético sino también de salud, y con el que Laura sigue los pasos de otras populares influencers que recientemente han reducido el tamaño de sus pechos, como María Pombo o Alba Díaz.