Laura Matamoros vuelve a 'Supervivientes' mientras que Mario y Claudia se separan

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Un jueves más los nominados de esta semana en 'Supervivientes' se enfrentaban a una noche especial y dura a partes iguales para ellos ya que Javier Ungría, Mario y Claudia se enfrentaban al favor del público. Tras la salvación del ex marido de Elena Tablada por parte de la audiencia, la pareja formada por Mario y Claudia se enfrentaba a su noche más complicada en la que iban a tener que separarse definitivamente en el concurso.

Finalmente, Mario era el elegido para abandonar la isla y lo hacía entre lágrimas al despedirse de su chica que no paraba de culparse por la expulsión. Desilusionado por su expulsión, Mario se despedía así de sus compañeros: "Quiero aprovechar para pedir perdón si me he portado mal con alguien". En cuanto a su familia, el joven también tenía un mensaje para ellos: "Lo siento familia por si os he fallado, prometí qe iba a ganar. Me da pena por mi gente". Dejando a sus compañeros visiblemente tristes, Mario recordaba las ganas que tenía de vovler a España: "Me vuelvo con mi hijo, no le puedo echar más de menos".

En una noche de lo más interesante para la dinámica del concurso, los que habían sido expulsados hasta el momento de la isla se convertían en candidatos a la repesca, una opción que Mario ecidía rechazar directamente. Con el cariño del público, Laura Matamoros se convertía en la nueva concursante de pleno derecho con muchas ganas de reencontrarse con todos sus compañeros.