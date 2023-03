Laura Pausini opina, ¿ha habido crisis entre Chiara Ferragni y Fedez aunque el cantante lo niegue?

MADRID, 7 (CHANCE)

En la mañana del martes han tenido lugar los premios ELLE Women Awards en el Auditorio El Beatriz Madrid. Una gala que homenajea el esfuerzo de muchas mujeres relevantes en sus ámbitos con motivo del Día Internacional de la Mujer que será el próximo 8 de marzo.

Laura Pausini ha sido una de las premiadas, ya que se ha reconocido su trayectoria de 30 años de carrera musical. Además, la cantante ha protagonizado la última portada digital de la revista Elle, algo de lo que está muy agradecida, según nos ha confesado: "En el curso de los años he aprendido como las mujeres después de los 40 no consiguen portadas y creo que es muy injusto sobre todo que pase a veces en revistas de mujeres para mujeres".

Con 48 años de edad, la italiana vive un gran momento su vida laboral, aunque asegura que en su profesión tiene que trabajar el doble que un hombre para conseguir el mismo resultado: "Siempre hago comparación con un hombre que hace mi misma carrera, en Italia no hay muchos hombres y mujeres que salgan de Italia con la música así que siempre mi referencia fue Eros Ramazzotti, y creo que gracias a él he empezado mi carrera porque algunas naciones me llamaban la "hermana" de Eros Ramazzotti, y gracias a eso empecé a viajar también fuera de Italia".

"Debo decirte que todas las veces que hablamos y nos comparamos yo hago el doble y no es porque quiera hacerlo yo, que me encanta trabajar, pero para tener el mismo resultado hay que trabajar un poco más", confiesa Laura.

Por otro lado, la cantante ha mostrado su opinión sobre la supuesta crisis entre Fedez y Chiara Ferragni. La pareja italiana llevaba semanas alimentando los rumores de ruptura, y es que el cantante había dejado de subir el contenido al que tenía acostumbrados a sus seguidores tras la 'discusión' que protagonizó con su mujer en el Festival de San Remo.

La italiana confiesa que no conoce personalmente al matrimonio, aunque prefiere no juzgar la situación que ambos están atravesando: "No les conozco, les conozco mediáticamente. Admiro mucho el trabajo que hace Chiara pero vivimos en una época donde todos juzgan. Entiendo que ellos han construido su carrera mediáticamente porque se exponen pero yo no juzgo cosas que no conozco personalmente".

El último mensaje que lanzó Fedez respecto al tema, fue un comunicado en el que explicaba su decisión de alejarse un tiempo de las redes, aclarando que la decisión nada tenía que ver con su esposa si no por problemas de salud.