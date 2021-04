Laura Pausini, sin Premio Oscar pero con un sueño cumplido. Así fue su gran noche

La italiana, nominada por 'Io sì', nos regaló una actuación única en la pregala de Los Oscar y, con su Valentino negro, se convirtió en una de las más elegantes de la alfombra roja

MADRID, 26 (CHANCE)

Lo rozó con los dedos, pero no pudo ser. Ganadora del Globo de Oro a Mejor Canción por 'Io sì / Seen' - por el film "The Life Ahead", de Edoardo Ponti y Sofía Loren - Laura Pausini partía como una de las favoritas a hacerse también con el Premio Oscar en dicha categoría. Pero, aunque no se alzó finalmente con la estatuilla, la italiana nos ha enamorado no sólo con su elegante vestido negro en la alfombra roja de la Gala, sino también con su espectacular actuación en la pregala de los Oscars.

Y es que Laura, inmensa, deslumbró en la noche del domingo actuando por primera vez junto a Diane Warren desde la imponente azotea del Museo de la Academia de Hollywood e interpretando 'Io Sì' durante la gala previa a la 93 edición de los Oscar, "Oscars: Into the Spotlight", que se emitió en la cadena ABC antes de la ceremonia.

Para esta histórica ocasión, la firma Maison Valentino fue también la encargada de diseñar el traje que Laura lució en su actuación, un traje de chaqueta en color dorado, con el que brilló más que nunca.

Poco después, la italiana volvia a acaparar todas las miradas en la alfombra roja gracias a su espectacular vestido negro de Valentino, con los hombros al aire, escote barco y una elegante caída ligeramente abullonada. Un vestido de diez que combinó con impresionantes joyas de Bulgari para una noche única para Laura Pausini que, pese a no llevarse la estatuilla, ha vivido un sueño con esta nominación única.

La artista, pletórica, confesaba en su cuenta de Instagram que "haber sido parte de un proyecto tan especial como "The Life Ahead" con Edoardo Ponti y Sophia Loren fue para mí uno de los mayores regalos que la vida me pudo dar. Haber cantado IO SI en el escenario de la Academia es un sueño que nunca hubiera esperado que se hiciera realidad aún más en una edición tan histórica. ¡Gracias @theacademy!". Regreso a Italia feliz de haber vivido una experiencia única nacida de un importante mensaje que comparto plenamente y por la gran pasión que después de veintiocho años todavía tengo por la música que no es solo mi trabajo, sino mi vida. Vuelvo a Italia feliz de recibir a mi pequeña que me espera y con la que festejaremos para reencontrarnos después de la primera semana de distancia de nuestras vidas. Pero le contaré el sueño de una noche .... ¡increíble!"