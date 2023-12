Laura Ponte sobre el escándalo de las fotos de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos I: "Hay que hablar con respeto"

MADRID, 11 (CHANCE)

Las duras declaraciones de Ángel Cristo Jr. vuelven a poner en el foco mediático el escándalo de las supuestas fotografías del Rey Juan Carlos I con Bárbara Rey. La última en comentar la polémica ha sido Laura Ponte, exmujer de Luis Beltrán Ataulfo Alfonso Gómez-Acebo Borbón, uno de los hijos de la Infanta Pilar y a su vez primo de la Infanta.

La reconocida modelo y empresaria ha hablado con el equipo de Europa Press y ha emitido un llamado al respeto al hablar sobre temas delicados como las recientes polémicas que afectan a la Familia Real: "Bueno, hay que hablar con respeto de todo".

Sobre las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, la modelo confiesa: "Es que no sé nada, no sé nada. Vamos, lo voy a mirar ahora, no sé de qué me hablas. Perdóname". Sin embargo, Laura da su opinión sobre el supuesto chantaje que habría sufrido el rey emérito: "Chantaje es una palabra muy fea y nada más".

Recién llegada a la capital, la empresaria revela que aún no tiene planes definidos para las festividades navideñas: "Familia, tranquilo, no tengo ni idea".