Laura Ponte, exmujer de Beltrán Gómez-Acebo, curiosa manera de llamar a Corinna Larsen

MADRID, 22

Laura Ponte ha sido uno de los rostros conocidos que, con su presencia, ha apoyado la novena edición de los premios Vogue who's on next, que organiza Vogue España para premiar a los jóvenes talentos del mundo de la moda. La exmujer de Beltrán Gómez-Acebo, impecable con un traje de pantalón negro combinado con una elegante blusa blanca, nos ha contado que está viviendo la situación actual "con tristeza, como todos". "Dentro de lo que cabe soy una privilegiada pero esto va a ser muy duro", confiesa.

La modelo, que pasó el Coronavirus en verano, "asintomática", asegura que su familia se encuentra bien: "Todos estamos sanos, estamos bien. Nos han hecho test a todos, yo decía a ver si voy a ser una re-infectada pero no, tengo anticuerpos todavía".

Muy discreta, Laura ha preferido no opinar de las últimas intervenciones públicas de Corinna Larsen hablando de su relación con el Rey Juan Carlos. La gallega, que en su día fue nuera de la Infanta Pilar y, por tanto, estuvo muy cerca de la Familia Real, nos ha sorprendido sin embargo por el modo en que se refiere a la alemana: "Esa señora no me interesa en absoluto, bueno señora... en fin". Un discreto apoyo al tío de su exmarido en estos momentos críticos para la monarquía.