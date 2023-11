Laura Ponte se pronuncia sobre la ausencia de los Reyes Eméritos en la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor

MADRID, 3 (CHANCE)

A pesar de su separación de Beltrán Gómez Acebo en 2009, Laura Ponte siempre ha mantenido una estupenda relación con la Familia Real y en ningún momento dejó de llamar cariñosamente 'suegra' a la Infanta doña Pilar incluso años después de haber roto su matrimonio con el primo favorito del Rey Felipe VI.

La modelo ha reaparecido en la entrega del Premio Vanity Fair Personaje del Año 2023 a Carlota Casiraghi en Sevilla y no hemos dejado pasar la ocasión de preguntarle por la ausencia de los Reyes Juan Carlos y Sofía en la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor ante las Cortes Generales con motivo de su 18º cumpleaños este histórico martes 31 de octubre.

A pesar de su discreción, Laura no ha dudado en mojarse y, aunque cree que "eso es cosa de protocolo y de la manera de hacer las cosas hoy en día", entiende perfectamente que los Eméritos no estuviesen presentes en los actos institucionales para no eclipsar a la heredera al trono: "La atención estaba más puesta en Leonor, lo demás era anecdótico de alguna manera. No creo que busquen romper los viejos tiempos, sino vivir en los nuevos. Lo otro está bien, es parte de la historia, pero creo que se busca vivir el hoy. Solo se puede mirar hacia adelante" opina.

Y, no lo oculta, no puede gustarle más la Princesa de Asturias, para la que no tiene más que bonitas palabras: "Me encanta, sí, me encanta, estaba tan guapa y estupenda...".