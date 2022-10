Laura Ponte recibe el alta hospitalaria tras someterse a un trasplante ocular

MADRID, 8 (CHANCE)

Laura Ponte sufría el pasado mes de junio una perforación en la córnea de uno de sus ojos por la que tuvo que ser operada de urgencia y por la que perdió la visión del mismo. Un duro contratiempo de salud que la modelo se toma con optimismo, convencida de que pronto recuperará la vista.

Fue precisamente en la MBFWM cuando nos encontramos por última vez con la exmodelo y nos aseguraba que la pérdida de visión no le ha afectado a su día a día: "No, nada. Llevo gafas para conducir, pero bien". Algo que confesaba a principios de este verano a través de sus redes sociales y que dejaba muy sorprendidos a todos sus seguidores que, no dudaban en enviarle mensajes de ánimo y cariño.

Allí nos reconocía que estaba esperando a que le den cita para el trasplante: "Sí, esta fue de urgencias que fue larga porque fue complicada y tal pero ahora el trasplante es muy fácil. Me falta solo una prueba y ya me ponen en lista".

Durante el día de ayer Laura era operada por fin y hace escasamente unos minutos ha recibido el alta hospitalaria tras someterse a ese trasplante ocular que tanto esperaba y abandonaba el hospital muy contenta: "ha ido fenomenal". Acompañada por su madre y algo aturdida por la operación, nuestra protagonista nos aseguraba que ahora tiene que estar "tranquila en casa, muchas gotitas, mucha tranquilidad y el lunes vuelvo a revisión", pero sin duda, se mostraba feliz por el éxito de la intervención: "no he parado de dormir, estoy fenomenal, todo ha ido fenomenal".