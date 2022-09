Laura Ponte, sobre la Reina Letizia: "Está guapísima"

MADRID, 17 (CHANCE)

Laura Ponte sufría el pasado mes de junio una perforación en la córnea de uno de sus ojos por la que tuvo que ser operada de urgencia y por la que perdió la visión del mismo. Un duro contratiempo de salud que la modelo se toma con optimismo, convencida de que pronto recuperará la vista.

Hemos visto a la exmodelo en la MBFWM y nos ha asegurado que la pérdida de visión no le ha afectado a su día a día: "No, nada. Llevo gafas para conducir, pero bien". Reconoce que, incluso, ahora siente menos molestias que en el pasado: "No, porque yo antes siempre yo tenía el ojo mal de antes, por eso siempre iba con el ojo cerrado. De hecho creo que me molesta menos ahora, pero porque ya no entra nada ya".

Laura está esperando a que le den cita para el trasplante: "Sí, esta fue de urgencias que fue larga porque fue complicada y tal pero ahora el trasplante es muy fácil. Me falta solo una prueba y ya me ponen en lista".

En cuanto al cumpleaños de la Reina Letizia, Laura nos confiesa que no la ha felicitado, pero tiene bonitas palabras para ella ya que la ve "muy guapa, está guapísima". En cuanto a la peritonitis que ha sufrido Victoria Federica, nos asegura que no sabe nada y que se ha enterado porque alguien se lo ha comentado: "Alguien me ha dicho, sí, pobrecita, pero no sé nada".

Laura descarta totalmente volver a desfilar en las pasarelas: "Ya, yo no. Nunca lo he disfrutado, ellas sí que lo disfrutaban, siempre. Yo no, yo salía pitando". Lo que peor llevaba de esos años en los que desfilaba era enfrentarse a la mirada de tantas personas: "No soy nada tímida, hago amigos por todos lados, por todas las esquinas, pero no me gusta la exhibición. Si hay mucha gente mirando lo paso mal, me da vergüenza".