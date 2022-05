Laura Ponte tiene buenas palabras para la Reina Letizia

MADRID, 28 (CHANCE)

Son muchos los comentarios positivos, y no tan positivos, que está recibiendo Victoria Federica en su faceta como 'influencer'. Lo cierto es que la joven está conquistando las redes sociales y está siendo un reclamo para grandes marcas que quieren contar con ella en sus photocall. La hija de la Infanta Elena dio el paso de abrirse las redes sociales hace unos meses y aparecer en eventos públicos y desde entonces, la exposición pública no ha cesado.

Hemos hablado con Laura Ponte y nos ha asegurado que ve a Victoria Federica guapísima: "estilosísima, tiene un estilo increíble, hay que aprovechar la vida y la genética" y le aconseja que aproveche este momento: "ella tiene buena percha, hay cosas que se heredan, pero...".

En cuanto a la vuelta del Rey Emérito a España, la modelo no quiere mojarse mucho, pero confiesa que: "no me he fijado mucho, supongo que sería importante reunirse con la familia, estar con amigos, esas cosas son duras" y añade: "imagino que querrá estar cerca de los suyos, es lo único que pienso".

Cuando le decimos que el emérito se reunió con su hermana Doña Margarita, Laura se pone nostálgica: "que mona, un cielo, era la familia de mi exmarido, muy buena gente, yo siempre estuve encantada, pero"... y es que siempre ha tratado con máximo respeto la que fue su familia en el pasado.

La exmodelo también ha tenido buenas palabras la Reina Letizia: "es una mujer muy guapa, yo creo que tiene que aprovechar la genética, una cosa es el protocolo, pero hay que aprovechar los cuerpos, si tienes cuerpo, te lo curras y estar bien, enseñarlo".