Laura Sánchez alza la voz y pide ayudas para el sector de la moda flamenca

MADRID, 13 (CHANCE)

Laura Sánchez es una de las mejores embajadoras con las que cuenta Huelva, la tierra que la vio nacer. La modelo, que suele pasear el nombre de la ciudad andaluza allá por donde va, ha querido en esta ocasión apotar la dinamización del turismo de la provincia a través de "Huelva, reina de su luz", donde la moda es la protagonista y el hilo conductor de los distintos puntos turísticos que esta iniciativa promueve.

Volcada en apoyar tanto al sector de la moda como al del turismo, devastados por la pandemia, la maniquí alza la voz para señalar que "la moda flamenca está un poquito solitaria. No nos llegan a ubicar dentro de ningún campo y no somos industria, ni somos turismo, ni somos cultura. O sea, tenemos que ayudar a esa moda flamenca tan devastada y con un futuro en este año pues que se ve la luz muy lejos. Evidentemente todo pasará y volveremos a vestirnos todos, pero en la moda flamenca está totalmente sufriendo un año desastroso".

"Yo soy la más optimista del mundo. Yo sé que va a ir a mejor y confío mucho en el 2021, confío en que en el segundo semestre del 2021 estemos mucho mejor", asegura Laura, que además acaba de inaugurar una nueva edición de "We love Flamenco", "un proyecto que ya va dentro de mi ADN".

La modelo, a la que "Filomena" pilló en Madrid y a punto estuvo de no poder llegar a Huelva para la presentación de esta iniciativa, bromea con que "la semana que viene veremos a Godzilla andando por las calles y nos parecerá tan normal porque creo que no puede ser un comienzo de año tan complicado, pero no pasa nada. La nieve se derretirá y volveremos".

Optimista y emprendedora, además de seguir al pie del cañón en el mundo de la moda con "We Love Flamenco", Laura ha puesto en marcha un negocio de embutidos de Huelva, del que ahora nos habla: "Traídos de mi tierra. Soy un poco curiosa e inquieta se puede decir y este año hemos tenido mucho tiempo para pensar, para estar con nosotros mismos y personalmente para descubrir lo que me gusta hacer laboralmente. Descubro que me gustan hacer muchas cosas y me lo permiten hacer, porque no".

Enamoradísima de David Ascanio, con quien se casó en 2018 después de varios años de relación, la modelo atraviesa un momento dulce en todos los sentidos y no descarta la posibilidad de ampliar la familia este 2021, aunque siempre ha confesado que está muy bien como está y le da mucha pereza pensar en tener un bebé.