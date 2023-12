Laura Sánchez se emociona al hablar de Concha Velasco

MADRID, 9 (CHANCE)

Se cumple una semana del fallecimiento de Concha Velasco. Su marcha ha dejado huérfanos a todo el mundo de la interpretación, pero lo cierto es que su legado ha calado en una sociedad que la recuerda día a día. Hemos hablado con Laura Sánchez y lo cierto es que ha tenido unas bonitas palabras para la actriz.

La modelo nos aseguraba que "no he tenido la suerte de conocerla, no he tenido la suerte de trabajar con ella", pero no ha sido necesario porque "ha sido un referente para muchas mujeres y muchos hombres, ha sido una mujer que ha marcado una época muy grande".

Laura nos aseguraba que "la admiraba por su carácter, su sonrisa y por lo trabajadora que era" y mostraba su tristeza por su pérdida: "A su familia, qué le voy a decir... que lo siento en el alma y que se ha ido además de una artista, una gran madre seguramente".

Reconociendo el gran trabajo que hizo en vida, Laura apuntaba que "qué bonito que te recuerden así, eso quiere decir que lo has hecho muy bien en la vida", después de ver la gran despedida que tuvo en Madrid y en su tierra natal, Valladolid.

También hablábamos con ella sobre su propósito en la vida con 'We Love Flamenco' y nos desvelaba que "me encantaría llevar la moda flamenca a parís, bueno ya nos la ha llevado nuestra Juana Martín, pero llevar a nuestros diseñadores de We Love Flamenco, a París, Nueva York, a posicionarla donde realmente se merece porque te digo una cosa, estos trajes tienen muchas horas, mucha tela y muchas puntadas".