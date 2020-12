Laura Sánchez sigue adelante y presenta la pasarela de moda flamenca del 2021

MADRID, 19 (CHANCE)

Laura Sánchez, vive uno de sus mejores momentos y ha presentado la pasarela de moda flamenca del 2021. A pesar de la pandemia, la modelo y empresaria, sigue adelante con sus proyectos: "Las adversidades nos motivan". Y es que la actriz ha querido dejar claro que aunque sean tiempos difíciles para todos en general, no hay que perder la ilusión que te hace seguir adelante: "Es una edición diferente, porque estamos viviendo un año diferente. Pero con un arranque de año bien, pensando en lo bueno que nos va a venir el año que viene".

Ella y su socio, Javier Villa, se han embarcado en una nueva aventura: "Queremos dar valor a los productos artesanos, vivimos a un ritmo frenético y las cosas bien hechas llevan su tiempo. Hemos aunado toda la gastronomía, la artesanía y Huelva".

Sobre su paso por MasterChef Celebrity, confiesa que: "Ha sido maravilloso, ha sido lo más duro que he hecho en mi vida laboral, personalmente me ha afectado mucho también. Han sido muchas semanas en las que llegaba todos los días llorando a casa, porque hay mucha presión. Hay mucho que no se muestra, pero creo que es un programa que te hace mostrar lo mejor y lo peor de ti. Ha sido maravillosos porque aprender a cocinar a ese nivel lo vas a tener toda la vida. Sigo cocinando muchísimo y me lo paso muy bien en la cocina"

Estas Navidades van a ser diferentes para todos y Laura apela a la responsabilidad de todos y ella pasará las Navidades sola, con su pareja: "Pues en casita. Vamos a tener cuidado, vamos a cuidar a nuestros mayores. La nochebuena la pasamos mi marido y yo solitos en casa. Días previos y días posteriores estaremos en comedores sociales echando una manita. Y en nochevieja si que la paso con mi marido y si nos dejan me podré acercar a mi tierra y sino no pasa nada".