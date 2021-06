Laura Sánchez zanja su guerra con Aitor Ocio: "Le perdono"

MADRID, 16 (CHANCE)

Siempre muy discreta en lo que a Aitor Ocio y a la hija que tiene en común con el exfutbolista, Naia, de 15 años, Laura Sánchez rompía su silencio recientemente en las páginas de la revista 'Hola' para confesar lo que había sufrido por la batalla judicial que ha mantenido durante la última década con su expareja por la custodia de su hija, que reside en Bilbao con su padre desde que la expareja rompió su relación en el año 2010.

Sin entrar en detalles la modelo desvelaba todo lo que había llorado por la custodia de su hija y aseguraba que "si yo contara lo que he vivido, sería una trilogía de terror". Un sufrimiento, el de haber podido disfrutar tan poco de la niña, al que Laura ha achacado la diabetes que le diagnosticaron y que ahora pretende visibilizar para ayudar a otras personas que, como ella, padezcan dicha enfermedad.

Unas declaraciones que Aitor Ocio, indignado, no tardaba en contestar a través de sus redes sociales, desvelando su "asombro, pena, tristeza y también dolor". "Después de lo sufrido estos años, tener que leer este tipo de cosas, sigue afectándome de manera inevitable. Una vez más, me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades", afirmaba dolido y decepcionado con la madre de su hija.

Ahora, y dejando los rencores a un lado, Laura ha reaparecido en la presentación del Amazon Prime Day en Sevilla, en un evento que contó también con el concierto de India Martínez y Dvicio. Espectacular con el pelo en color gris y con un vestido lencero en color rojo, la modelo evitó hablar de las declaraciones de Aitor Ocio cambiando de tema. "Yo quiero dar visibilidad a la diabetes, me parece mucho más preocupante. Es una nueva vida, no pasa nada, yo estoy feliz, hay que controlarse y hay que ayudar siempre a tantos millones de diabéticos que hay en este país y en el mundo, esta será mi misión a partir de ahora, hace tres meses que debuté y esa es mi nueva forma de vida", respondía cuando le preguntábamos por su ex.

Una enfermedad que le diagnosticaron en un "análisis rutinario" y que ella no se esperaba para nada, puesto que el único 'síntoma' era el "beber mucha agua" y "cansarse un poco más de lo normal en el gimnasio". "No tengo antecedentes en casa, pero ahí está mi páncreas que le ha dado por portarse así. Creo que el cuerpo es muy sabio, cuando una está más tranquila pues nos ponemos enfermos, trabajando nunca te pones enfermo. Esto es un poco eso, ha habido mucho estrés en la vida y ahora que me la estoy tomando de otra manera pues ha salido", ha admitido la modelo.

Enterrando el hacha de guerra con Aitor tras una década de desencuentros por la custodia de su hija Naia, Laura confiesa que perdona a su ex: "Sí, claro, si no lo perdono no sé vivir, por Dios, sí, todo".