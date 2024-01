Laure Vega (CUP) augura que el partido sobrevivirá pese a la pérdida de apoyo electoral

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP en el Parlament y portavoz de su Secretariat Nacional, Laure Vega, ha augurado que su partido no morirá pese a la pérdida de apoyo electoral: "Sé que puede pasar, pero creo firmemente que no es lo que pasará. Del congreso de Girona, salí con muy buenas sensaciones".

"Un partido que se presenta a las elecciones y no tiene apoyo electoral desaparece y se convierte en otra cosa, como una revista de pensamiento o un think tank, y yo no quiero", ha dicho en una entrevista de 'elMón.cat' este domingo recogida por Europa Press, al preguntársele si la CUP tiene asegurada su supervivencia.

También ha defendido reafirmarse como un partido que "tiene un programa y que tiene unas expectativas serias de poder dirigir este país hacia algún lugar y, a partir de aquí, ver si hay esta confianza".

Sobre la pérdida de apoyo electoral, ha afirmado que "no solo es la CUP y está pasando en el conjunto del independentismo".

Por eso ha pedido una reflexión profunda, "porque la independencia no solo era una cuestión de sí o no, también llevaba aparejada un modelo de país".

Y ha criticado la gestión de Govern de ERC y Junts posterior al 1-O: "Si después esta gente está en el Gobierno y tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace, existe esta sensación de que te han engañado".