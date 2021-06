Laya cancela su rueda de prensa junto a su homóloga belga y aún no se ha pronunciado sobre la salida de Ghali

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha cancelado la rueda de prensa que tenía previsto ofrecer a última hora de la tarde junto a su homóloga de Bélgica, Sophie Wilmès, de visita en Madrid.

Según ha informado Exteriores, la cancelación se ha decidido "de mutuo acuerdo". La cita con los medios estaba prevista a las 19.30 horas en el Palacio de Viana, donde las dos ministras mantienen su encuentro bilateral.

El vídeo del día Ghali abandona España de madrugada en un avión con destino Argel

La rueda de prensa había generado mucha expectación, ya que la ministra de Exteriores aún no se ha pronunciado sobre la salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tras haber sido acogido por razones humanitarias para recibir tratamiento médico contra la COVID-19.

González Laya ha estado en el punto de mira a raíz de la crisis conb Marruecos desatada por este hecho. El reino alauí llamó a consultas el pasado 18 de mayo a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, horas después de que unos 10.000 migrantes cruzaran la frontera marroquí con Ceuta aprovechando la dejadez de las autoridades del país vecino.

Este lunes, Rabat reconoció finalmente que el motivo de la crisis no era Ghali y que por tanto su salida de España no acabaría con ella. Según precisó en un comunicado el Ministerio de Exteriores marroquí, la crisis obedece a unas supuestas "segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara", que no ha especificado.

Lo que en realidad busca Marruecos es que España siga los pasos de Estados Unidos que, con Donald Trump aún en la Casa Blanca, decidió el pasado diciembre reconocer la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española, algo que la nueva Administración de Joe Biden no parece dispuesta a revocar. El Ejecutivo español se mantiene firme en su postura y se ampara en las resoluciones de la ONU sobre esta cuestión.

En estas semanas, tanto Laya como su Ministerio han apostado por la discreción, sin querer entrar a comentar salvo en contadas ocasiones, las declaraciones realizadas por altos cargos de Marruecos, algunas de ellas incluso muy críticas hacia la propia ministra. En este sentido, tampoco han querido desvelar detalles sobre los contactos que se han venido manteniendo para reconducir la situación.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el Gobierno está ahora a la espera de lo que pueda decir Marruecos tras la marcha de Ghali y existe un deseo expreso de retomar el diálogo y de tender puentes con el país vecino, habida cuenta de la estrecha relación existente en muchos ámbitos.

A este respecto, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha confiado este miércoles en que "en los próximos días podamos dar por concluida la crisis" entre España y Marruecos.

