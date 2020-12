Laya dice que España jugará contra Kosovo "siguiendo las reglas de la FIFA", pero niega que implique reconocimiento

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este lunes que la selección española de fútbol jugará contra el combinado de Kosovo "siguiendo las reglas de la FIFA", que son "estrictamente deportivas", y que eso no implica un reconocimiento del país.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la jefa de la diplomacia española ha dejado claro que "la FIFA es la FIFA y la ONU es la ONU". "Y las cuestiones relativas a la soberanía se tratan en la ONU, y las deportivas en la FIFA", ha sostenido.

En esta línea, la titular de Exteriores ha insistido en que el encuentro "no tienen ningún tipo de impacto en cuestiones relativas el reconocimiento de Kosovo". Así, ha explicado que Grecia "tiene la misma dificultad" que España puesto que ninguno de los dos países reconoció la independencia de Serbia en 2008.

El sorteo realizado el pasado lunes determinó que los rivales de la selección española dentro del grupo B, de marzo a noviembre de 2021, en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 serán Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo.

Un día después del sorteo, la propia Laya aseguró que, pese a no reconocer a Kosovo como un Estado independiente, eso no implicaba que España no participase en los mismos torneos. "Lo hemos hecho en los Juegos del Mediterráneo de 2018 y en el Mundial (de Balonmano) Sub-21", señaló entonces.

El Ejecutivo considera que hay margen de sobra para que se pueda disputar ese grupo clasificatorio sin que se vean alteradas las reglas deportivas de la competición o las posiciones políticas de España respecto a Kosovo. Por ello, se estudiarán fórmulas compatibles con la normativa de la FIFA para que, desde el estricto no reconocimiento de Kosovo, se puedan disputar los partidos de clasificación.