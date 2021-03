Laya sobre el partido con Kosovo: "Las reglas del fútbol las fija la FIFA y el reconocimiento el Derecho Internacional"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha descartado este lunes que la celebración del partido entre la selección española de fútbol y la de Kosovo de cara a la clasificación del Mundial no afecta en nada al no reconocimiento por parte de España de esta antigua provincia serbia.

"El fútbol es el fútbol y las reglas del fútbol las fija la FIFA", se ha limitado a subrayar al ser preguntada al respecto durante la rueda de prensa junto a su homólogo argelino, Sabri Boukadoum, incidiendo en que las reglas para el "reconocimiento de un país las fija el Derecho Internacional". "No hay que confundir los dos", ha recalcado.

"Bienvenido sea un buen partido de fútbol", ha añadido, confiando en la victoria de la selección española igual que ha comentado bromeando que también quiere que gane el Athletic de Bilbao la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad.

El Gobierno ha venido defendiendo en todo momento que la celebración de este enfrentamiento deportivo no cambia en nada su posición respecto a no reconocer como independiente a Kosovo. España es uno de los pocos países de la UE que no reconocen la independencia de Kosovo, declarada en febrero de 2008 de forma unilateral, junto a Grecia, Rumanía, Eslovaquia y Chipre.