Laya reivindica que con los indultos la imagen internacional de España "ha salido fortalecida"

La ministra se enzarza en descalificativos con dos senadores del PP durante el Pleno

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha reivindicado este martes en el Senado que con los indultos concedidos por el Gobierno a los presos del procés la imagen internacional de España "ha salido fortalecida" aunque ya era "sólida" antes de ello.

González Laya ha reprochado a la senadora del PP Camins Martínez el que su grupo le pregunte "machaconamente" sobre el "deterioro" la imagen internacional de España, después de que ésta se haya interesado por qué va a decir ahora el Gobierno a sus socios europeos tras haberles pedido en su momento ayuda frente a los "sediciosos".

"En los últimos días sigue siendo sólida y fuerte", ha defendido, subrayando que es la imagen de "un país abierto, democrático, tolerante, que quiere progresar económica y socialmente y que lo está haciendo incluso en circuntancias muy difíciles como la pandemia". "Con la decisión del Consejo de Ministros de hoy esa imagen sale fortalecida", ha sostenido.

Martínez ha recordado a la ministra las múltiples declaraciones de apoyo a España y al Gobierno que hubo tras el 1-O por parte de distintos gobiernos y dirigentes europeos a quienes ahora "les están traduciendo todas sus declaraciones".

Asimismo, se ha referido a la decisión de la Eurocámara de aceptar el suplicatorio contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "¿Le van a decir al Parlamento Europeo que después piensan también indultar al señor Puigdemont?", le ha preguntado. "Cuánta humillación y cuánta traición señora ministra de Exteriores, ha lamentado.

"SON EL FELPUDO DE LOS DELINCUENTES"

"Son ustedes no la alfombra roja de los secesionistas sino el felpudo de todos los delincuentes que en este país pisotean la democracia española", ha denunciado la senadora popular. "Dígales la verdad, Sánchez está cambiando presos por meses en la Moncloa", ha añadido, que ha pedido al Gobierno que "deje de ser diplomático con los que delinquen y sea diplomático con sus socios europeos".

En su turno de réplica, González Laya ha pedido a Martínez que respire y se tranquilice, porque "está usted hiperventilando", para a renglón seguido reafirmarse en la defensa de los indultos y en que España es una democracia sólida.

Asimismo, ha aprovechado para leer los titulares y algunos fragmentos de artículos aparecidos este martes en la prensa internacional ensalzando la decisión de Sánchez de conceder los indultos, invitando al PP a sumarse a la democracia y a dejar de "crispar".

También se ha referido a los indultos el popular Rafael Hernando durante su interpelación a la ministra, aunque esta estaba referida al deterioro de la relación con Estados Unidos y a la brevedad del encuentro mantenido la semana pasada entre Sánchez y el presidente estadounidense, Joe Biden.

"SÁNCHEZ CARECE DE PALABRA"

"Escucharla me llena de perturbación", ha asegurado, advirtiendo a la ministra de que "ustedes no son la democracia, la democracia somos todos". "Hoy todo el mundo sabe que Sánchez carece de palabra, que ha hecho de la mentira una forma de mantenerse en el poder", ha sostenido en otro momento de su intervención, incidiendo en que también Biden lo sabe.

"¿Alguien va a creer a alguien que quiere indultar a aquellos que quieren romper su país desde dentro?", ha planteado Hernando, subrayando igualmente que el presidente del Gobierno ha pactado con "comunistas, sediciosos y filoetarras para mantenerse en el poder". "El señor Sánchez es un apestado internacional del que nadie se fía, ni aquí ni en Bruselas", ha abundado.

Por lo que se refiere a Estados Unidos, el senador del PP ha recordado a González Laya que la política exterior debe ser de Estado y nunca de partido y mofándose del anuncio a bombo y platillo del encuentro entre los dos presidentes en los márgenes de la cumbre de la OTAN, tras meses en los que Biden no había llamado a Sánchez pese a habe hablado con decenas de líderes mundiales.

Según Hernando, el que se dijera que el encuentro sería "el principio de una gran amistad" fue "otra mentira" más y al final todo quedó en 29 segundos de un "Sánchez gesticulante" persiguiendo por un pasillo a Biden al que "se le tuvieron que hacer interminables".

Pese a la brevedad, el propio presidente dijo que había abordado varios temas con Biden y el Gobierno dijo que se iba a profundizar la relación, ha apuntado. "No sé dónde van a profundizar, quizá en el abismo", ha ironizado. "Vaya papelón", ha lamentado, defendiendo que "no es de recibo" querer vender que esto esto sea "relacionarse con nuestros socios".

Así las cosas, Hernando ha sostenido que Biden no quería reunirse con Sánchez por algunas decisiones adoptadas que "no eran anti Trump sino anti estadounidenses" y porque su socio de Gobierno, Podemos, mantiene una postura antiestadounidense y ha sido patrocinado por las dictaduras de Cuba y Venezuela y por el régimen de Irán.

Por otra parte, el señador popular ha considerado que González Laya es una víctima más de la "maniobra trilerista del señor Sánchez con los cambios de Gobierno", por lo que la ha invitado a que admita sus errores. "No servirá para indultarla sino para que la historia sea compasiva con usted", ha acotado.

"USTED NO ES EL GRAN WYOMING"

La ministra se ha defendido espetando a Hernando que "esto no es El Intermedio y usted no es el Gran Wyoming". "Esto es el Senado y se viene a discutir con seriedad, algo de lo que usted carece", le ha reprochado, acusando al PP de no hacer ninguna aportación e insistiendo en que la relación con Estados Unidos es sólida.

"Cuando el sabio señala la luna el necio mira al dedo", ha incidido la ministra, recurriendo a un proverbio para criticar al PP por centrarse en cronometrar la duración del encuentro entre Biden y Sánchez. "Nuestra relación bilateral es rica y muy profunda, la verdad no se mide con un cronómetro", ha sostenido.

"Llevo muchos años en el Palramento, he visto a muchas personas sentadas en ese escaño y ninguna ha alcanzado el nivel calamitoso que ha alcanzado en su gestión", le ha replicado Hernando, preguntándole directamente si el hecho de que no haya nombrado aún a una treintena de embajadores, incluido el de Londres, es porque se quiere reservar el puesto para ella ante su inminente salida del Gobierno.

"Estamos asistiendo a su réquiem. Podía haber hecho otra intervención, pero es pedir peras al olmo", ha abundado el popular. "Usted está abrasada como ministra y estamos asistiendo a sus últimos balbuceos", ha agregado.

"No sé si el dedo del necio era el dedo del señor Sánchez que movía diciendo cosas al señor Biden que por cierto no escuchaba", ha añadido. "Para mí que a estas alturas me compare con el señor Wyoming es un honor", ha rematado Hernando.

González Laya ha abandonado en este punto los reproches personales y ha reiterado una vez más la solidez de la relación con Estados Unidos, defendiendo que no se mide en segundos o minutos sino "por resultados".

"Somos un país serio y somos un país respetado y el resto del mundo, incluido por supuesto Estados Unidos lo sabe. El único en este lugar que no lo sabe es usted y su bancada", ha zanjado.