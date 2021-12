Lead With Love, de Procter & Gamble, se vuelca con la población de La Palma y cierra 2021 con un impacto positivo

MADRID, 27 (CHANCE)

Lead With Love lo ha conseguido. En su compromiso a través de 21 +1 proyectos relacionados con el impacto en la comunidad, igualdad e inclusión y sostenibilidad medioambiental (pilares de la compañía Procter & Gamble), esta campaña global de sostenibilidad termina 2021 con datos muy positivos.

"Concebimos Lead with Love como una campaña global de ciudadanía y sostenibilidad que aúna todos los esfuerzos de la compañía y de las marcas para tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Queríamos pasar a la acción en 2021 para marcar la diferencia de manera significativa con nuestros consumidores, nuestras comunidades y nuestro planeta", declaraba Claudio Pini, Senior Director Sales and Sustainability Board Sponsor de P&G en España y Portugal. Con los objetivos dentro del proyecto, Lead With Love, cumplidos y generando un impacto positivo en las vida de más de 360.000 personas, la compañía de referencia en productos de consumo (entre su gama se encuentran marcas conocidas como Evax*, Gillette*, Dodot* y Ariel*) se embarcó en su iniciativa número 22, destinada a ayudar a los ciudadanos de La Palma afectados por la erupción volcánica del Cumbre Vieja, una muestra de la acción de P&G más allá de sus compromisos.

Tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, P&G y sus marcas decidieron apoyar a la población local afectada por la catástrofe natural a través de la donación de productos de higiene y hogar como lavavajillas, detergente, productos de higiene femenina y cuidado de la piel, entre otros. Asimismo, se ha realizado una dotación económica, a través de Cruz Roja, para apoyar la adaptación y rehabilitación de las viviendas afectadas. Por último, la empresa está fomentando la ayuda a los ciudadanos de la isla a través de los canales propios de la compañía.

La campaña Lead with Love es un catalizador para acelerar el impacto positivo con nuevos socios que ayudan a alcanzar objetivos con su experiencia social y medioambiental. Como la colaboración con el proyecto 'Apadrina un Olivo', con el que P&G va a recuperar 3.476 olivos centenarios abandonados en Oliete (Teruel), suficientes para retener 1.600 toneladas de CO2 en su biomasa. El objetivo no es solo recuperar la capacidad natural de estos olivos centenarios para actuar como sumideros de carbono, sino también contribuir al sostenimiento del ecosistema y la biodiversidad local, al tiempo que se fomenta el empleo en el medio rural.

Con este mismo enfoque, P&G España ha comenzado a colaborar este año con Reforest'Action para repoblar diferentes zonas forestales de Castilla y León afectadas por los incendios. Se han plantado alrededor de 10.000 árboles de diferentes especies en una superficie de 100.000m2 de bosque con capacidad para almacenar 1.500 toneladas de CO2.

Durante muchos años, P&G y sus marcas han desarrollado numerosas y consolidadas iniciativas de ciudadanía en España. Uno de los proyectos con mayor impacto en la comunidad es la que abandera la marca Ausonia* con la Asociación Española Contra el Cáncer. A lo largo de los 14 años de colaboración, se han recaudado más de dos millones de euros para financiar proyectos de investigación contra el cáncer de mama.