Lefties da el pistoletazo de salida al verano con sus nuevas colecciones y las mejores tendencias en baño

¡Llegó el momento de disfrutar del sol y la playa!

MADRID, 10 (CHACE)

Con el verano a la vuelta de la esquina y el termómetro marcando temperaturas cada vez más altas, es habitual que la playa y la piscina se conviertan en los grandes protagonistas de nuestros planes de ocio. Pero, ¿está tu armario 'preparado' para comenzar la temporada estival a la última?

Si la respuesta es NO y ha llegado la hora de renovar no solo tus bikinis y bañadores sino también los elementos de cualquier outfit veraniego que se precie - desde un caftán a un sombrero, pasando por la toalla de playa, las chanclas e incluso la esterilla y la nevera tan socorrida en los días de mucho calor - ¡Estás de enhorabuena! ya que este año no te hará falta investigar qué tendencia vas a llevar. Lefties ha pensado en todo y se adelanta al verano lanzando su nuevas colecciones "Swimwear & Beachwear SS22" con todo lo necesario para arrasar con la colección de baño más completa para mujer, hombre y niños.

A través de sus colecciones femeninas 'CHASING SUNSHINE' y 'SUNNY DAYS' (esta última especialmente creada para realzar las siluetas curvy), su colección masculina, 'FOREVER SUMMER' y la nueva colaboración 'MISTRALXLEFTIES', la firma más joven de Inditex da el pistoletazo de salida al verano con prendas y complementos pensados para todo tipo de cuerpos y estilos que se convertirán en nuestros imprescindibles en los meses más calurosos del año.

Colecciones respetuosas con el medio ambiente en las que las prendas estrellas son, como no podía ser de otro modo, los bañadores y bikinis. Diseños llenos de color, ideales y muy favorecedores pensados para mujeres reales.

Piezas que querrás llevar de la playa a la piscina y de la piscina a la calle. ¡Estilismos a la última para acaparar todas las miradas este verano, con las tendencias más actuales y al mejor precio!

Pero también una completa colección de beachwear. Diseños fresquitos, cómodos y versátiles para lucir de la mañana a la noche, calzado de verano y una amplia gama de complementos como son los sombreros, viseras, gafas de sol, bolsas de playa, neveras, botellas de agua, fundas de móvil acuáticas, esterillas y toallas de playa... Tanto para ellas como para ellos.

Además, durante los meses de junio y julio descubriremos más novedades de la colección gracias a su "LEFTIES SUMMER EXPERIENCIE", en la que una selección de influencers descubrirán en las redes sociales de la marca de moda sus looks swimwear & beachwear favoritos desde paisajes idílicos de las islas nacionales. Y en breve una nueva colección de baño #friendsoflefties protagonizada por una influencer española. ¿Quién será? ¡Estaremos atentos!

Mientras llega este momento, os mostramos nuestra selección de IMPRESCINDIBLES para acaparar todas las miradas con los diseños más ideales de las nuevas colecciones de baño de Lefties que podrás encontrar en todas las tiendas de la marca, en la web y en su app. Además podremos encontrar un NUEVO PACKAGING muy especial diseñado especialmente para este verano - con una bolsa, caja y adhesivos muy coloridos -, disponibles a partir del día 16 de mayo tanto en tienda como en los envíos de compra online.

1. CHASING SUNSHINE. NEW SWIMWEAR WOMAN COLLECTION SS22

Una completa colección de bikinis y bañadores en la que destacan los colores vivos, pero también los tonos pastel y los estampados que más se llevan esta temporada: florales, estilo arty, con un toque retro que nos recuerda a los 70', de formas geométricas y brush effect. Las combinaciones son infinitas, ya que en un Mix & Match de ensueño podemos combinar las partes de ariba y las de abajo como queramos, estrenando cada día un look diferente por muy poco.

Si por ejemplo te encantan los colores vivos, te proponemos una combinación infalible: sujetador triangular - disponible por 5.99 € en naranja, amarillo o verde por ejemplo - con braguita brasileña con lazada lateral (5.99 €) para sorprender cada día con una propuesta diferente.

Si en cambio eres más 'atrevida', te encantarán sus bikinis multiposición en diferentes tonos y estampados. La parte de arriba (4.99€) se puede llevar sin tirantes, con escote en "v", halter, cruzado, o de la forma más original que se te ocurra. La braguita, brasileña, clásica, con lazada, de canalé, con frunces... ¡Y en tantos colores que no sabrás por cual decidirte!

¿Eres más de bañador? Pues no te pierdas sus diseños. De corte clásico y con textura de fácil secado , con tirantes finos y espalda escotada por solo 8.99 €. En colores tan de tendencia como el melocotón, el malva o el azul grisáceo. ¡Uno de cada por favor!

Y si de beachwear hablamos, destacan las prendas fluidas, los vestidos y caftanes, sombreros, viseras o bolsas de playa, para que no nos falte detalle este verano. ¡No te pierdas sus toallas de rizo, con diferentes estampados, por 12.99 €!

2. SUNNY DAYS. LEFTIES SWIMWEAR WOMAN COLLECTION SS22

Una nueva colección protagonizada por mujeres reales, que tienen el control y el poder de sus cuerpos. Una campaña que abandera la diversidad y los diferentes estilos de las mujeres, especialmente de aquellas que presumen orgullosas de sus curvas.

Bikinis y bañadores perfectos para todo tipo de siluetas y tallas, disponibles hasta la XL y que incluyen detalles de plena actualidad como los escotes asimétricos, los tirantes anchos o las braguitas de tiro alto, con lazadas o cinturón.

En una amplia gama de colores que van desde los tonos vivos a los pastel pasando por los metalizados, la colección 'curvy' de Lefties incluye bañadores estilo cut-out, con fruncidos efecto nido de abeja, con lazada, con volantes y con aro efecto cruzado entre otras opciones de plena tendencia; y bikinis con partes de arriba para todos los gustos - multiposición, de corte deportivo o de canalé - y braguitas altas, clásicas o estilo brasileño.

3. MISTRALXLEFTIES. LEFTIES SWIMWEAR COLLECTION SS22

Una nueva alianza de Lefties, en esta ocasión con la marca Mistral, que llenará las playas de color, con una colección de mujer y de hombre donde las tonalidades llamativas y la logomanía se acercan a la tendencia de los años 90's totalmente renovada. El surf y la moda urbana se unen para crear un nuevo lenguaje visual. ¡Sin duda, la colaboración más deseada del verano!

Diseños de corte deportivo inspirados en el surf donde destacan las cremalleras, los bañadores de corte clásico, manga larga y UV protección solar +50. Sudaderas, shorts, vestido, camiseta, fundas para móvil con correa con logo, mochilas, flip flops y flip flops con plataforma retro 2000s, poncho toalla, shopper de playa y gorras que harán las delicias de los fanáticos de Lefties y Mistral. ¡Corre que vuelan!

4. FOREVER SUMMER. LEFTIES SWIMWEAR MAN COLLECTION SS22

Por último, la nueva propuesta en ropa de baño masculina para este verano. Una colección con una amplia oferta de bañadores de secado rápido, donde el color y los estampados son los grandes protagonistas. Desde los bañadores clásicos en tonos neutros, lisos y a rayas, hasta los más atrevidos con estampados de inspiración tropical y con un precio ¡WOW!, a partir de 4.99€.

Para conseguir el look perfecto este verano, Lefties nos propone combinar los bañadores con polos - por 4.99 € - o camisetas, además de sandalias - nos encantan en verde y por 7.99 € - o chanclas básicas.

Diferentes total looks femeninos y masculinos con los que presumir en la playa y en la piscina y también en nuestras redes sociales utilizando los NUEVOS FILTROS que Lefties ha creado para este verano y que veremos en las publicaciones más veraniegas de los influencerse del momento. ¡Uno de los accesorios indispensables en la pantalla del móvil!

Además, y como no hay verano sin música, no te pierdas la NUEVA LISTA DE CANCIONES, con nuestros artistas favoritos y los temazos del momento, que Lefties ha creado en Spotify para hacernos bailar y disfrutar en nuestro día a día.