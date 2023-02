Leiva, orgulloso por el Premio Goya 2023 a la Mejor Canción Original

MADRID, 12 (CHANCE)

Leiva recogía este sábado el Premio Goya 2023 a la Mejor Canción Original por 'Sintiéndolo mucho', una composición creada por él mismo y Joaquín Sabina. El cantante se subía al escenario y le mandaba un cálido mensaje al veterano cantautor: "En unas horas es tu cumpleaños: flaco, tienes un regalo cojonudo que te llevo a casa".

El músico recordaba que el año pasado fue muy especial para Sabina porque supuso la reaparición en los escenarios tras la caída que sufrió en Madrid: "Hacía tres años de su accidente y me parecía bonito animarle a tocar juntos, para recuperar la confianza y sentirse músico otra vez. Es una situación crucial para su vuelta a la carretera, así que es bonito recibir este premio".

Leiva, feliz y contento de haber logrado junto a Sabina, el Goya a la Mejor Canción Original nos aseguraba que no se lo esperaba "no, no para nada, siempre pienso que voy a perder, me hace mucha ilusión por Joaquín que estaba ilusionado con este premio. Además es su cumpleaños y llevarle este premio me parece precioso".

Además, el músico subrayaba que le hace especialmente feliz también porque el film Fernando León de Aranoa está basado en la vida del conocido cantautor "me ha hecho mucha ilusión, una película muy bonita, de la historia de la vida de uno de mis mejores amigos".