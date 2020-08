Lely Céspedes: "Ernesto Neyra es un maltratador"

MADRID, 16 (CHANCE)

Ernesto Neyra está en el punto de mira desde que salió la información de su ingreso en prisión por impago de la pensión a sus hijos. Su exmujer, Lely Céspedes, se ha sentado este fin de semana en el plató de Viva la vida y ha hablado sin pelos en la lengua sobre lo que ha sucedido con el padre de sus hijos. Muy seria y contundente, Lely ha asegurado que ha intentado arreglar esta situación con él de muchas formas, pero él no ha querido.

Lely Céspedes ha contado lo mismo de lo que se ha estado hablando en los platós de televisión esta semana, pero sí hay una cosa que nos ha sorprendido y que nos ha dejado con la boca abierta es cómo se ha dirigido al bailaor flamenco.

"Yo me fui con un ojo morado" habla Lely de cuando se separó y enseguida Toñi Moreno le ha cortado y le ha dicho: "Bueno, pero tenemos que decir que ese juicio lo perdiste", haciendo referencia a la denuncia que le puso por supuesto maltrato físico. La exmujer de Ernesto Neyra se ha puesto muy seria y ha mirado a cámara diciendo: "Me da igual, Ernesto es un maltratos y me da igual que me denuncies ¡Denunciame ahora!".

Lely Céspedes se ha abierto en canal y ha confesado los impagos que ha hecho su exmarido y las veces que ha tenido problemas económicos por culpa de él. Para finalizar, la exmujer de Ernesto Neyra ha confesado que: "Le voy a poner una denuncia de todo lo que me deben, porque me han tocado la moral".