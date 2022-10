Lesmes no acudirá a los actos del 12 de octubre a pesar de que su dimisión aún no se ha publicado en el BOE

El Poder Judicial estará representado por vocales del CGPJ, miembros de la Sala de Gobierno del TS y presidentes de TSJ

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Carlos Lesmes formalizó el lunes su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), pero aún no se ha hecho efectiva porque no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pese a lo cual ha optado por no acudir a los actos del 12 de octubre, de acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press.

Lesmes anunció el domingo que al día siguiente formalizaría su dimisión debido a la falta de avances en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, y así lo hizo, por lo que cabía esperar que este martes quedara recogida en el BOE desplegando sus efectos.

Sin embargo, no ha sido así. Fuentes jurídicas ya habían avisado a Europa Press de que era posible que la publicación oficial se retrasara para evitar un conflicto en torno a quién debe acudir a la Fiesta Nacional como nueva cabeza del Poder Judicial.

La razón es que tanto Lesmes como el Gabinete Técnico del TS sostienen que el sucesor debe ser el vicepresidente del Supremo, cargo que ocupa de forma interina el magistrado Francisco Marín Castán, pero desde el CGPJ consideran que es una imposición y amenazan con resistirse entronizando al vocal de mayor edad, Rafael Mozo.

Las citadas fuentes explican que Lesmes ha decidido no estar presente en la Fiesta Nacional porque, aunque su dimisión todavía no ha surtido efecto, ya ha renunciado y su asistencia carecería de sentido.

Las mismas fuentes subrayan que eso no significa que el Poder Judicial no vaya a estar representado el 12 de octubre, ya que siempre están invitados los vocales del CGPJ, los miembros de la Sala de Gobierno del TS y los presidentes de los distintos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).

Ello implica que las dos personas que parecen disputarse la jefatura del Poder Judicial podrían acudir a los festejos: Marín Castán en calidad de miembro de la Sala de Gobierno del TS y Mozo como vocal del CGPJ.