Lesmes apunta que "quizá" haya que darle al CGPJ la oportunidad de pasar a ser elegido por los jueces

Dice que el problema principal es la apariencia "errónea" de que los jueces actúan bajo el mandato de los políticos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes, ha señalado este martes que "quizá" este órgano de gobierno, carente de una renovación desde hace tres años por la falta de acuerdo entre los partidos políticos, merezca la oportunidad de un cambio en el sistema de elección para que sus miembros pasen a ser elegidos por los propios jueces.

"Yo no voy a optar en el día de hoy por uno u otro, pero quizá haya que darle una oportunidad al sistema de elección por jueces", ha asegurado Lesmes, que ha relacionado la no renovación del CGPJ con el actual sistema de elección de los veinte vocales que lo componen, designados por el Congreso de los Diputados y el Senado.

A juicio de Lesmes, a su vez presidente del Tribunal Supremos, "si tuviéramos un sistema de elección por los jueces, que es perfectamente constitucional, sin duda este problema no se daría". Eso sí, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha dicho que rechaza "rotundamente" que el modelo de elección parlamentaria esté dando lugar a una politización de la Justicia española.

De esta forma se ha pronunciado en la presentación del libro 'La Justicia en el escaparate', escrito por Andrés Ollero, exmagistrado del Tribunal Constitucional y secretario general del Instituto de España, que ha tenido lugar en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, cuyo presidente, Benigno Pendás, ha conducido el acto.

No obstante, Lesmes ha señalado que el problema principal del CGPJ son las "apariencias", dado que muchos ciudadanos piensan, pero de forma "absolutamente errónea", que los jueces "actúan bajo el mandato de los políticos". Eso sí, el presidente del CGPJ ha querido remarcar que este modelo no "desmerece" comparado con el de otros países, y ha explicado que en Alemania, Irlanda, Malta o Finlandia también la alta judicatura es nombrada por los políticos.

Lesmes ha hecho esta reflexión en una alusión expresa a las palabras de la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, que esta mañana ha insistido en el Congreso en que es "clave" que España renueve el CGPJ para evitar que se perciba como un órgano "politizado", al tiempo que ha instado a estudiar como algo prioritario el sistema de nombramiento de sus veinte vocales para que se ajuste a los estándares europeos.

Jourova ha reiterado que para Bruselas es "importante" que el nombramiento de las personas que componen el CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente", para recordar que "tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa", lo que implica que al menos la mitad de los miembros sean designados por los propios jueces.

Para Lesmes, que ha recordado que este miércoles se reunirá con Jourova, hay en España un "elemento de intoxicación permanente" con el CGPJ, puesto que se extiende una idea que no se corresponde con la realidad de esta institución. "A lo largo de los más de 40 años de su existencia, ha cumplido la misión esencial constitucional, que es la independencia de jueces y magistrados", ha subrayado.

EL CGPJ HA CUMPLIDO SU MISIÓN

"España tiene una judicatura que actúa con absoluta independencia, de manera que el CGPJ, nos guste o no, ha cumplido esa misión esencial, incluso con el sistema de elección parlamentaria", ha apostillado Lesmes. Al mismo tiempo, el dirigente ha precisado que en Europa no hay un "estándar obligado" según el cual sea obligatorio que las personas que componen el órgano de gobierno de los jueces tengan que ser elegidos por sus pares.

Lesmes ha precisado que a nivel europeo hay una corriente, que sale del Consejo de Europa, que apuesta, "y quizá no con mal criterio", que en los consejos judiciales "lo preferible" es que los propios jueces escojan a sus miembros, y si lo prefieren así es, ha reiterado, "por una razón no tanto de fondo como de apariencia".

"Si eso fuera así no se hubiera condenado a muchos destacados políticos por casos de corrupción, no se hubiera sentado en el banquillo al cuñado del Rey, no hubieran sido condenados los expresidentes de la Junta de Andalucía y tantos otros", ha dicho.

Según Lesmes, hay que "relativizar" la visión que se tiene del CGPJ: "Porque no se ajusta a la realidad, porque la Justicia española ha puesto de manifiesto a lo largo de las últimas décadas que actúa con una gran independencia respecto del poder político".

Ha calificado de "patología" la no renovación del CGPJ y ha indicado que las mayorías parlamentarias no tienen nada que ver con el cambio del Consejo, pues debe hacerse a los cinco años que la Constitución establece como duración del mandato y es "de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos, incluidas las Cortes".