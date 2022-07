Lesmes critica que la reforma del Gobierno solo permita "recuperar la competencia" del CGPJ para renovar el TC

Reivindica la "legitimidad plena" del actual Consejo, elegido en 2013 por "el 90%" del Congreso, pero urge a su renovación

BERGONDO (A CORUÑA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha criticado este martes que la reforma legal que impulsará el Gobierno en el Congreso permita al órgano que dirige --en funciones desde 2018-- "recuperar la competencia" para realizar nombramientos en el Tribunal Constitucional (TC), pero no en otros órganos como el Tribunal Supremo (TS).

En declaraciones a los medios al concluir la inauguración de la XXIV Escuela de Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), Lesmes ha dicho que "es una buena noticia" que el CGPJ pueda "recuperar su competencia" en lo que respecta al Constitucional.

"Lo que me parece que no es tan buena noticia es que no se recupere su competencia para para nombrar a los magistarados del Tribunal Supremo, porque los magistrados del Tribunal Supremo son tan importantes como los del Tribunal Constitucional y prestan un servicio a la sociedad tan importante como el que presta el Tribunal Constitucional", ha recalcado.

Con estas palabras, el presidente del Consejo General del Poder Judicial --y también del Supremo-- ha justificado que "esta diferencia" que resultará de esta reforma ya no le parece "tan bien".

Precisamente, este mismo martes el Gobierno ha pedido al Congreso que sea la próxima semana, en el mismo Pleno del Debate sobre el estado de la Nación, cuando se apruebe la reforma de la Ley del Poder Judicial que permita al CGPJ nombrar dos miembros del TC que acabaron mandato en junio y que, así, el Ejecutivo pueda designar los dos que le corresponden.

REIVINDICA LA "LEGITIMIDAD" DEL ACTUAL CONSEJO

Además, Lesmes ha sido preguntado sobre las palabras pronunciadas la pasada semana en una entrevista por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cuestionó si era "democrático" que la mayoría actual en el CGPJ se mantenga desde "la mayoría absoluta de Mariano Rajoy hace 11 años".

Al respecto, Carlos Lesmes ha replicado que fue en "diciembre de 2013" cuando el Congreso procedió a renovar el órgano de gobierno de los jueces con "más del 90 por ciento de los diputados de entonces". "Me remito a los diarios de sesiones, es decir, no fue la mayoría de Rajoy, fue la inmensa mayoría de la Cámara", ha recalcado.

Con estas palabras, el presidente ha reivindicado que el CGPJ tiene "legitimidad plena en este sentido" y que "otra cosa" es que haya "agotado su mandato y deba ser renovado", tal y como ha urgido, porque "la Constitución marca un mandato temporal de cinco años que debe ser cumplido y respetado".