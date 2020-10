Lester no consigue su propósito en el reencuentro, tres meses después, con Marta Peñate

MADRID, 21 (CHANCE)

Lester y Marta han tenido una convivencia en La isla de las tentaciones que, sin duda, no se la desearían a nadie. Los dos han conocido a dos personas fuera de la pareja que les hizo darse cuenta de que la relación que tenían no era sana. La canaria se quiso ir sola del reality, pero sin embargo, el concursante decidió irse con Patri, la tentadora que le dio apoyo y con la que se mostró de lo más ilusionado posible.

Marta se ha sentado con Sandra Barneda y le ha confesado cómo se encuentra: "No me arrepiento de nada, creo que lo que ha visto Lester es karma. Nos encontramos una vez los dos y todo fue echarnos en cara, no llegamos a ningún acuerdo. No me da pena ninguna, todavía tengo rabia, estoy rabiosa, a lo mejor dentro de 5 años nos reímos de todo esto, pero el daño que ya me ha hecho, ya está hecho".

Y el bombazo que ha soltado la canaria ha sido asegurar que Patri le habló a ella porque se sentía decepcionada con Lester: "Patri me ha escrito, pidiéndome consejos, sé que no están. Esto es un chiste. Había visto mensajes que nos enviábamos Lester y yo y no se lo quería enseñar él, me pidió consejos por saber cómo era él".

Y hasta que no ha entrado Lester no hemos podido saber la historia completa y es que: "Yo me sentía muy bien con Patri, fue mi mayor apoyo dentro de la casa, a los cuatro días de irnos se vino a Canarias, pasamos una semana maravillosa, en un tiempo se enfrió la cosa, pero ahora hemos vuelto a retomar lo que teníamos".

Lester se ha ido del salón sin conseguir lo que tanto deseaba así lo ha mostrado en sus primeras palabras: "Ni yo me he portado bien contigo, ni tu conmigo. Te lo reconozco yo no he sido un santo, ya está, yo te voy a querer siempre igual. A mi me hace el mismo daño las cosas que tu me haces a mí y que yo te hago a ti, lo único que te pido es que acabemos como personas maduras, decentes, de una forma correcta. No he conseguido mi propósito, que era tener una tregua entre los dos".