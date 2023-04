Leticia Dolera, muy crítica con la gestación subrogada cuando

MADRID, 23 (CHANCE)

Leticia Dolera acudió este sábado a los Premios Platino 2023 y lo cierto es que nos dejó impactados por ese total look black con el que posó ante los medios de comunicación. Un espectacular diseño que llevaba una capa integrada en una de las mangas con el que, sin duda, derrochó personalidad.

En declaraciones para Europa Press, la actriz opinó sobre la gestación subrogada, un tema de lo más comentado en los últimos meses desde que trascendió la maternidad de Ana Obregón a sus 68 por este método en Miami.

En general quiso evitar el tema en una sola persona, pero sí que quiso sacar "una reflexión política y estructural, poner la mirada en la explotación reproductiva" y defendió que "el cuerpo de las mujeres no puede entrar en el capitalismo y ser también una mercancía, es muy peligroso eso".

Leticia no se mordió la lengua y aseguró que "es un tema mercantil, a día de hoy muy sinceramente entiendo que es delicado la maternidad y paternidad mueve muchas emociones, la raíz de vida y puede herir si se habla de según qué manera es delicado" y puso el foco en las mujeres "que hay siendo explotadas, precarizadas y parir y un postparto es algo muy peligroso que te puede crear secuelas de por vida entonces no se puede mercantilizar nuestra capacidad reproductiva y ahí entra también la venta de óvulos".

Asimismo concretó que "el capitalismo, la compra venta de lo que sea lo ve bien, yo creo que nuestro cuerpo no puede entrar como una mercancía y ser algo a explotar, el cuerpo en sí" sin embargo, Leticia evitó comentar nada en relación a si cree que Ana Obregón hace mal en la sobreexposición del bebé: "ahí no entro, yo no voy a entrar en las decisiones, en eso no, voy a entrar yo te hablo de una cuestión más política con una perspectiva feminista".