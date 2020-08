Leticia Sabater testigo presencial del incendio del restaurante Diverxo: "He sido la primera que lo he visto"

MADRID, 23 (CHANCE)

Ayer por la tarde nos sorprendía la noticia: el restaurante Diverxo, propiedad de Dabiz Muñoz, había sido desalojado debido a un incendio en su columna de extracción. Los bomberos se personaron en el lugar para socorrer a los clientes y sofocar el humo del local, el cual era visible desde la calle. Fue Leticia Sabater quien dio la voz la alarma y ella misma nos lo cuenta en primera persona.

La cantante, que se encontraba en el gimnasio esa misma tarde, fue la primera en percatarse del humo e ipso facto avisó a los bomberos. "He sido la primera que lo he visto" comentaba cuando abandonaba a toda prisa en su coche el lugar de los hechos. Y es que Leticia no pasó un buen rato. "Me he asustado mucho" dijo al preguntarle por el desafortunado suceso del que ha sido testigo presencial.

Si pudo hablar con Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, quienes al parecer se encontraban en el interior del restaurante cuando se produjo el incendio, Leticia no quiso pronunciarse. Pero no nos cabe duda de que tanto el chef como la presentadora estarán más que agradecidos con la rápida actuación de Leticia Sabater.