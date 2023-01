Letrados de la Administración de Justicia piden el cese del secretario de Estado por decir que su huelga es "política"

Aseguran que el conflicto colectivo no se solucionará si Rodríguez sigue en el cargo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Colegio Nacional de Letrados han pedido el cese del secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, por decir este mismo lunes en una rueda de prensa que la convocatoria de huelga indefinida prevista para mañana martes es "política", "sin finalidad profesional alguna" y "contra el pueblo".

En un comunicado conjunto, las tres asociaciones que han impulsado la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han asegurado que "si el Ministerio de Justicia quiere que la solución con este conflicto colectivo se alcance en algún momento, ello comportará indefectiblemente la necesidad de cesar al secretario de Estado".

"Ni el Cuerpo Superior (aunque lo quiera negar) de Letrados de la Administración de Justicia, ni los restantes operadores jurídicos, ni desde luego los ciudadanos, se merecen a un político como el Sr. Rodríguez", han señalado las firmantes.

Las tres asociaciones han reprochado el tono del secretario de Estado de Justicia y han asegurado que sus palabras "le retratan". "Sus mentiras, sus difamaciones y su palabrería pretendidamente hiriente sólo lo inhabilitan para el desempeño de su cargo. Nadie con ese lenguaje, con tanta irresponsabilidad, puede seguir ocupando un cargo público", han indicado.

La UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional de Letrados han recalcado que las declaraciones de Rodríguez les ratifican "moral y profesionalmente" en su intención de "reclamar hasta las últimas consecuencias una adecuación salarial justa", así como "un marco de representación independiente y propio, en el que la relación con los poderes institucionales sea netamente bilateral".

RODRÍGUEZ REPROCHA LA ACTITUD DE LAS ASOCIACIONES

En la rueda de prensa convocada este lunes por Justicia, el secretario de Estado ha incidido en que las asociaciones "no son sindicatos" y que, por ende, no tienen reconocida en la Constitución la participación en la negociación colectiva.

Al margen, Rodríguez ha reprochado la actitud de las tres convocantes de la huelga indefinida al considerar que la medida "no tiene ningún motivo laboral", sino "claro motivos políticos". Para el secretario de Estado "cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar".

"Es absolutamente imprudente", ha insistido el alto cargo del Ministerio tras recordar que "los que mañana comienzan una huelga cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles"; una cifra a la que, según ha recordado, hay que sumar el aumento del 9,5% de los funcionarios. De acuerdo a los cálculos del Ministerio, el salario de un LAJ oscila entre los 30.000 y los 59.000 euros anuales.

Así, Rodríguez ha incidido en que "los LAJ han visto incrementado su salario en un 14%", algo "que no tiene equiparación" con otros funcionarios. "Son los que mejor cobran en sus niveles", ha dicho para luego incidir en que "los LAJ no son jueces, no son fiscales y no lo van a ser".

Al hilo, el 'número dos' de Pilar Llop ha asegurado que desde el Ministerio han "cumplido con lo que las asociaciones nos venían reclamando" y que han mantenido "36 reuniones en 11 meses". "A esto los golpistas lo llaman incumplir", ha señalado.

HUELGA Y MANIFESTACIÓN EN CALLAO

Los Letrados de la Administración de Justicia comenzarán este martes una huelga indefinida, con el consecuente "riesgo de paralización" de los juzgados y tribunales de todo el país, en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.

El parón 'sine die' es el resultado del conflicto laboral que mantienen desde hace meses con Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales --que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional-- y concentraciones.

En el marco de la huelga prevista para mañana, las tres asociaciones han convocado una manifestación en la Plaza de Callao de Madrid, a las 13.00 horas, que se movilizará hasta la sede del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo.