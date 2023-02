Los Letrados de Justicia cifran en un 78% el seguimiento del duodécimo día de huelga y el Ministerio habla de un 28,9%

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado 24 de enero han cifrado en un 78% el seguimiento en el duodécimo día de paros mientras que el Ministerio, dirigido por Pilar Llop, rebaja el dato hasta el 28,9%.

En este contexto, Justicia ha informado este miércoles, durante una reunión con los secretarios de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde han abordado el desarrollo de las protestas de los LAJ, que "próximamente" convocará a una reunión al comité de huelga.

Al respecto, las asociaciones de Letrados han criticado en un comunicado que el Ministerio esté "buscando un hueco en su agenda para resolver lo que ya es la situación más grave que ha sufrido el servicio público de Justicia en la historia reciente de este país".

"Deben saber los ciudadanos, los profesionales y el resto de operadores jurídicos que mañana se volverán a suspender miles de juicios y actuaciones judiciales", han manifestado los convocantes, al tiempo que han asegurado que "cualquier responsable político sensato convocaría al Comité de Huelga esta misma tarde".

Asimismo, han adelantado que los LAJ están dispuestos "a llegar hasta el final en reclamación de aquello que ya estaba acordado y pactado, y de lo que el Ministerio de Justicia se hizo eco en su propia página web y a través de distintas notas de prensa".

Así, el porcentaje de la huelga ha sido ligeramente inferior en comparación con la jornada del martes, cuando las asociaciones comunicaron un porcentaje de participación del 80% y el Ministerio fijó un 29,2%. En las dos semanas que lleva la huelga, los letrados han registrado máximos de 85% y mínimos de 73%; por contra, el departamento de Pilar Llop ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.

PIDEN CESE DE LLOP

Por otra parte, las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra Pilar Llop por mentir "vergonzosamente" al asegurar que no sabía el dato de revisiones de condenas por la ley del 'solo sí es sí' porque los LAJ no las estaban anotando.

En un comunicado de este miércoles, recogido por Europa Press, las asociaciones de Letrados denuncian la "impericia" y la "falta de capacidad" de la ministra de Justicia, que está causando un "daño irreparable", situando el "culmen" en esas declaraciones, realizadas en una entrevista en Cadena Ser.

Llop "ha mentido vergonzosamente" al decir que "no disponía del dato de revisiones de condena porque los LAJ no las estábamos anotando en el SIRAJ", cuando "cualquiera" sabe que este sistema "no permite esta anotación", sino solo registrar "medidas cautelares, órdenes de protección y sentencias firmes y no firmes", critican.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

La huelga indefinida llega a su duodécima jornada a raíz del conflicto que tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos". Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida "política" y que estaba "fuera de lugar".

Rodríguez incidió en que "cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido", puesto que el Ministerio "ha cumplido todos los acuerdos" alcanzados con la representación de estos trabajadores.

El pasado viernes, en declaraciones a la prensa en Zaragoza, el secretario de Estado pidió a los LAJ "que se den cuenta del daño que están haciendo" con la huelga que mantienen. Asimismo, consideró que es una "casualidad" que los paros indefinidos se hagan esta semana y en este año, pese a que, según los propios trabajadores "llevan muy cabreados desde 2009".

"El derecho a la huelga está en la Constitución y me parece perfecto, pero se está perjudicando seriamente a los ciudadanos", apuntó Rodríguez, señalando que se están posponiendo citas programadas desde hace meses de bodas o procedimientos abiertos desde hace cuatro o cinco años.

RESPUESTA DESDE EL GOBIERNO

Al margen, la pasada semana el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son "una pieza esencial" del Poder Judicial y expresó su "confianza" en que las negociaciones con el Ministerio "puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio".

En una carta remitida a un miembro del comité de huelga, a la que ha tenido acceso Europa Press, López puso en valor el trabajo de los letrados e hizo hincapié en que por ello "el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sólo el pasado 2022, puso en marcha la reforma del complemento específico y dos programas para mejorar las retribuciones de los y las integrantes del cuerpo en materia de entradas y registros, y en materia de sustituciones".

Así se pronunciaron desde Moncloa ante la misiva que tres asociaciones de LAJ enviaron al presidente Pedro Sánchez para pedirle que adoptara las "medidas necesarias" para reconducir el conflicto que mantiene con el Ministerio y evitar la huelga indefinida que comenzó el martes 24 de enero.