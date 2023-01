Letrados de Justicia cifran el seguimiento del sexto día de huelga en un 75% y el Ministerio habla de un 20,63%

El comité de huelga dice que se han suspendido "miles de actuaciones judiciales", incluida una declaración en el 'caso Villarejo'

Los LAJ del Supremo se suman íntegramente al parón en plena reactivación de la causa del 'procés'

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado martes han señalado que el seguimiento en esta sexta jornada ha sido del 75% y avisa que se han suspendido "miles de actuaciones judiciales". Desde el Ministerio de Justicia, sin embargo, cifran la participación en un 20,63%.

En un comunicado emitido este martes, las tres asociaciones --la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados-- aseguran que la ministra de Justicia, Pilar Llop, sigue "sin convocar al comité de huelga" y "sin importarle el perjuicio que el conflicto está ocasionando para los ciudadanos".

Al margen, este martes los LAJ del Tribunal Supremo se han sumado íntegramente al parón y han hecho un llamamiento para que la ministra "o los partidos que sustentan al Gobierno" promuevan una "negociación sincera y directa" con las asociaciones de LAJ.

El movimiento de los letrados del alto tribunal coincide con la reactivación de la causa del 'procés', que está pendiente de los recursos que las defensas de los independentistas huidos --entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont-- presentaron contra la decisión del juez Pablo Llarena de mantener su procesamiento por el delito de desobediencia y malversación tras la reforma penal.

Este resurgimiento de la causa, a raíz de la nueva redacción del Código Penal que deroga la sedición y modifica la malversación, ha dado pie a una serie de movimientos procesales --notificaciones y traslados de escritos-- que ahora podrían verse afectados por la huelga de los LAJ, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

ACTOS JUDICIALES SUSPENDIDOS

Desde que empezó el parón el pasado 24 de enero, el comité de huelga ha cifrado la participación por encima del 73%, dato que registró ayer lunes. El resto de días ha contabilizado un seguimiento de entre el 75% y el 81%.

En el Ministerio, por su parte, registraron el dato de participación más bajo ayer: un 18,9%. En las anteriores jornadas computó un seguimiento de entre un 20,13% y un 28,23%.

Este martes, desde el comité de huelgan han asegurado que "se han vuelto a suspender en todo el país miles de juicios y actuaciones judiciales, que se acumulan a las dejadas sin efecto durante lo que va de huelga".

Según ha precisado, además, desde que empezó el parón indefinido "han dejado de circular entre 120 y 160 millones de euros procedentes de las cuentas de consignaciones judiciales" y "se han producido 2,5 millones menos notificaciones que las correspondientes al mismo periodo del año anterior".

Entre los actos suspendidos consta una declaración testifical en el marco de esa pieza 9 del 'caso Villarejo' que se investiga en la Audiencia Nacional. Así lo recoge una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se explica que la comparecencia de un testigo perito coincide con la huelga a la que se ha adherido el LAJ de refuerzo del juzgado.

REUNIÓN CON EL PP

En el marco del comunicado, las asociaciones han informado de que el comité de huelga se ha reunido en la sede del PP con el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, la diputada popular María Jesús Moros y el senador de la formación Fernando de Rosa para explicarles "los pormenores del conflicto". Según han señalado, los dirigentes "se han comprometido a apoyar al cuerpo de LAJ y a presentar en el Senado la enmienda de la cláusula de enganche".

Al margen, han comunicado también de que los vocales electos del Consejo del Secretariado han hecho efectiva su renuncia por la no convocatoria al actual Consejo del Secretariado por parte del secretario general de Justicia "a pesar de las reiteradas solicitudes".

Por último, en el comunicado han denunciado haber recibido una instrucción --firmada por el secretario general de Innovación de Justicia, Manuel Olmedo-- relativa al régimen de disfrute de permisos durante las jornadas de huelga en el Cuerpo de LAJ.

Para las asociaciones, el texto es "evidentemente inconstitucional" porque, a su juicio, limita el derecho de los LAJ "toda vez que se les exige manifestar con anticipación si van a hacer huelga o no".

LA HUELGA COINCIDE CON DÍAS DE PERMISOS

En la instrucción, a la que ha tenido acceso Europa Press, Olmedo explica que la convocatoria de huelga "se ha superpuesto a los últimos días de periodo en que pueden disfrutarse los días de vacaciones y asuntos particulares correspondientes al año 2022". Y apunta que "ante la incertidumbre acerca de la duración de la huelga" debe garantizarse que el derecho al disfrute de dichos permisos "sea compatible con el ejercicio del derecho de huelga y la debida organización de las sustituciones procedentes".

Así, el secretario asegura que "es preciso establecer criterios adicionales" a los fijados en la Instrucción en la que se determina cómo se realiza la cobertura de plazas de secretarios judiciales mediante el mecanismo de sustitución, "así como el sistema de llamamiento y nombramiento de sustitutos en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa orgánica, en lo que respecta al régimen de sustituciones".

Olmedo acuerda que "no se autorizará el disfrute de días de vacaciones ni asuntos particulares correspondientes al año 2023 a las letradas y los letrados de la Administración de Justicia en días en que deban atender señalamientos". Según precisa, "excepcionalmente" podrán concederse "cuando existan circunstancias personales debidamente justificadas, tales como las relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, o la realización de viajes abonados con anterioridad al dictado de la presente".

En el marco de la instrucción, fija también cómo será el régimen de sustituciones cuando un letrado disfrute de un permiso o licencia. La sustitución recaerá en los letrados --designados o no como servicios mínimos-- que no ejerzan su derecho a huelga y que "voluntariamente" la asuman o, en su defecto, en aquellos que no estén de huelga y que por turno corresponda. "Estas sustituciones serán objeto de retribución conforme al plan concreto de actuación".

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

En la sexta jornada de huelga cabe recordar que el conflicto tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Ante de que empezara la huelga, Llop pidió a los convocantes que huyeran de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos". Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ ante la "desinformación que aparentemente existe" sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento "en interés" del cuerpo.

El secretario general de Innovación recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. "La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero", precisó.