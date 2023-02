Los Letrados de Justicia vascos seguirán en la "huelga de la dignidad" y advierten que la situación es ya "demoledora"

Piden a Llop que sea "honesta", cumpla los acuerdos y "vele por la justicia ordinaria, la del ciudadano"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Euskadi se han concentrado ante la sede del TSJPV de Bilbao, en apoyo al comité de huelga que este jueves se reunirá con el Ministerio de Justicia, y han advertido que seguirán secundando "la huelga de la dignidad" hasta que haya una solución, pese a reconocer que las consecuencias del paro están siendo "desastrosas y demoledoras".

"Nos va a costar mucho levantar la justicia después de todo esto", han reconocido, para reclamar a la ministra Pilar Llop que sea "honesta", cumpla los acuerdos y "vele por la justicia ordinaria, la del ciudadano".

En víspera del encuentro con el Ministerio, los LAJ han celebrado en la capital vizcaína el acto de protesta, que ha comenzado a las 13.30 horas, tras una pancarta con el lema: "Los acuerdos se cumplen", para exigir mejoras laborales y salariales que se correspondan con el aumento de responsabilidades que han asumido con las reformas legales. Mañana, a las 12.00 horas, habrá una nueva convocatoria ante el Palacio de Justicia de Bilbao.

Los Letrados de la Administración Justicia llevan desde el pasado 24 de enero en huelga indefinida. En Euskadi son un total de 210 y el paro ha sido secundado especialmente en Álava, por el 70%; seguido de Bizkaia, por el 60%, y por último Gipuzkoa, con más de un 30%, aunque cada jornada el seguimiento del paro varía.

La portavoz de los Letrados de Justicia en huelga, Iciar Puente Erkiaga, del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Bilbao, ha destacado que las consecuencias para los ciudadanos y la justicia, en general, "son demoledoras y desastrosas", y la situación es ya "insostenible", con millones de euros en todo el Estado "bloqueados", mientras que "se ha suspendido miles de juicios" y procedimientos.

Según los datos que ha facilitado, recabados por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, más de 1.800 juicios han sido suspendidos en Euskadi hasta el momento.

En Bizkaia, más de 800 juicios se han paralizado. En concreto, en los juzgados de lo Civil se han suspendido 750 vistas orales, además de 700 comparecencias. En Penal, son 65 los juicios suspendidos. Además, se han paralizado 500 actuaciones en Instrucción y 1.000 expedientes en el Registro Civil.

En Álava, ascienden a 491 los juicios suspendidos, además de 299 comparecencias y 1.000 demandas. En los Registros Civiles de Vitoria y Amurrio se han dejado de atender más de 1.000 citas y de tramitar unos 500 expedientes.

En cuanto a Gipuzkoa, se han suspendido 330 juicios civiles, 220 actuaciones en el Registro Civil, 190 juicios en Social, 230 actuaciones en Instrucción (entre juicios y declaraciones), 20 juicios en Penal y550 comparecencias.

En cuanto a las cantidades congeladas en las cuentas de los juzgados --de pensiones alimenticias, embargos, indemnizaciones o fianzas, entre otros--, si bien la Unión Progresista ha estimado una cifra total por encima de 19 millones (siete en Bizkaia, seis en Álava y seis en Gipuzkoa), letrados de Justicia destinados a los juzgados de lo Mercantil y Civil de Bilbao han subrayado que solo en estos órganos judiciales hay 11 millones paralizados, con lo que la suma superaría los 23 millones.

"UN CIUDADANO DETRÁS DE CADA EXPEDIENTE"

"Detrás de cada expediente paralizado hay un ciudadano, pero la responsabilidad no es nuestra, sino del Ministerio, que durante las más de tres semanas de huelga no ha movido un dedo", ha asegurado Iciar Puente.

Tras destacar que son "servidores públicos" y no pretenden "perjudicar a la justicia y menos a los ciudadanos", ha mostrado su esperanza en que, en la reunión de este jueves con el comité de huelga, el Ministerio de Justicia se comprometa a cumplir el acuerdo que alcanzó con los LAJ. "Hasta ahora no nos ha ofrecido ninguna solución a este conflicto y esperamos que se resuelva cuanto antes", ha añadido.

Puente ha señalado que en Euskadi los juzgados más perjudicados son los civiles y mercantiles, que tienen más carga de trabajo, y tardarán "meses" en recuperar la normalidad. "Estamos hartos de que digan que somos el alma de los juzgados y no se nos recompense. A nadie le aumentan las competencias y siguen cobrando lo mismo, sin una adecuación salarial", ha subrayado.

Ante las declaraciones de la ministra Pilar Llop, que ha prometido "un diálogo honesto", la portavoz de los LAJ ha dicho que "podría empezar siendo honesta ella" porque les ha apelado a "huir de posiciones maximalistas" cuando los letrados de la Administración de Justicia "solo" piden que "cumpla el acuerdo firmado el abril del año pasado".

"Nuestras reivindicaciones no son de ahora, llevamos 14 años esperando. Lo primero que tenía que haber hecho la ministra es, en el momento que supo que íbamos a hacer una huelga indefinida, reunirse con el comité de huelga, y han pasado tres semanas, en las que día a día se han ido suspendiendo los juicios, en las que la gente no se casaba, no recibía indemnizaciones ni pensiones alimenticias, y el Ministerio no ha hecho nada", ha insistido.

Según ha asegurado, "la pelota en este momento está en el Ministerio de Justicia". "Que los ciudadanos, abogados o procuradores no nos miren a nosotros, porque no somos los responsables de esa negociación", ha manifestado.

La portavoz de los LAJ ha asegurado que esta "es la huelga de la dignidad" y es "histórica" porque no tiene precedentes. "Ha llegado un punto en el que vamos a seguir y, cuando volvamos al trabajo, a ver cómo superamos todas esas consecuencias nefastas que se han producido porque esto no se soluciona de la noche a la mañana", ha subrayado.

En este sentido, ha reprochado que al Ministerio solo le preocupe la Ley de solo el sí es sí, mientras "la justicia ordinaria no le interesa nada porque no le da votos". Por ello, ha reclamado que "se vele por la justicia ordinaria, la del ciudadano". "Esperemos que, cuanto antes, se solucione el conflicto porque nos va a costar mucho levantar la justicia después de todo esto", ha reiterado.

Durante la concentración, los huelguistas han proferido gritos de: 'Con Llop la justicia hace stop', 'comité de huelga, estamos con vosotros', 'sin nosotros se para la justicia' o 'queremos justicia para la justicia'.