Levy (PP): "Sánchez debe poner orden en el Gobierno y cesar inmediatamente a la ministra Ione Belarra"

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el Ayuntamiento de Madrid y miembro del Comité de Dirección Nacional del PP, Andrea Levy, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de los 'populares' de Mallorca, que "ponga orden en el Gobierno y cese inmediatamente a la ministra Ione Belarra".

Según ha expresado Levy en declaraciones a los medios, antes de participar en las jornadas 'Sempre Endavant' organizadas por el PP de Mallorca, "el Gobierno de España no puede tener ni un minuto más a una ministra que acosa al poder judicial".

Por ello, ha continuado diciendo, "el presidente Sánchez no puede seguir en un silencio que le hace cómplice de aquellos que están acosando al poder judicial, sino que debe cesar inmediatamente a Ione Belarra, porque el Gobierno no se merece tener una ministra que no cree en el sistema democrático español".

"Sánchez debe poner orden en su Gobierno, no puede ser que haya una ministra que diga que quiera llevar a cabo una reforma, otra que diga lo contrario y otra que diga que se ha de ir en contra del Supremo", ha enfatizado Levy, quien ha advertido al presidente del ejecutivo estatal que "no puede ser presidente de uno y otro extremo de este gobierno, sino que ha de centrarse en solucionar problemas de los españoles".

En definitiva, ha lamentado la miembro del Comité de Dirección Nacional del PP, "están más preocupados por el pacto entre partidos que por solucionar los problemas de los españoles".