Liarte (VOX en Murcia): "Sentimos mucho orgullo al haber sido clave para garantizar la estabilidad en la Región"

Pide "sosiego" para afrontar la nueva situación e indica que no tiene "intención" de ocupar cargo en el Gobierno regional

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha afirmado en rueda de prensa tras no prosperar la moción de censura presentada por PSOE y Cs que siente "mucho orgullo" al haber sido "la pieza clave que ha hecho posible garantizar la estabilidad en la Región".

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

Liarte pide "sosiego" para "asumir la nueva situación" en el reparto de las mayorías parlamentarias. En este sentido ha confirmado haber negociado líneas programáticas para evitar que saliera adelante la moción de censura. No obstante, ha dejado claro que actualmente no tiene "intención ni proyecto" de ocupar algún cargo en el Gobierno regional. "Es verdad que hemos negociado líneas programáticas, seguimos hablando y si en el transcurso de las conversaciones llegamos a un punto en el que se entendiera que puedo ser de utilidad ahí que me incorporara al Gobierno, podría ser así", ha dicho.

De momento, ha dicho, "nos enfrentamos a un horizonte de dos años y sentimos la necesidad de introducir en la política ideas que estaban en nuestro programa electoral", ha añadido.