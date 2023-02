Libertad para el exdiputado socialista Fuentes que continúa investigado en el 'caso Mediador'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 (EUROPA PRESS)

El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes ha quedado en libertad tras prestar este miércoles declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife por el 'caso Mediador', después de que la magistrada instara a su detención el pasado lunes tras el registro que realizaron agentes de la Policía Nacional en su casa de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Fuentes ha quedado en libertad tras prestar declaración después de que el fiscal no haya solicitado prisión al "no" observar riesgo de fuga ni destrucción de pruebas para pedirlo, además de que no existe acción popular ni acusación particular personada.

De todos modos, al exdiputado se le investiga en el denominado 'caso Mediador' por cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y grupo organizado.

Así, según el sumario del caso al que ha tenido acceso Europa Press, la trama 'Mediador' estaría encabezada por el ahora exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas --en prisión-- y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, que pedía un "peaje económico" de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar "seriedad" y acababan en "grandes fiestas" en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros.