Libertas 7 gana 1,8 millones hasta septiembre y reparte dividendo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Libertas 7, grupo dedicado a la gestión de inversiones financieras y a la actividad inmobiliaria y turística, contabilizó un beneficio neto de 1,78 millones de euros en los primeros nueve meses del año, frente a las pérdidas de 2,23 millones del mismo periodo del año, según consta en el informe de cuentas trimestrales.

Asimismo, el consejo de administración de la empresa ha acordado efectuar el reparto de un dividendo a cuenta de un importe del 4% nominal, equivalente a un precio bruto de 0,02 euros por acción, que tras la retención fiscal se quedaría en 0,0162 euros por título. El pago se hará efectivo a partir del próximo 29 de octubre.

Entre enero y septiembre, la cifra de negocio del grupo se elevó hasta los 15,02 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de seis la facturación del año pasado. De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 277%, hasta 2,89 millones.

Los ingresos procedentes de Ficsa (área inmobiliaria) alcanzaron los 13,7 millones de euros, casi 20 veces más que el año pasado; mientras que Sea You Hotels, área turística de la firma, cerró la temporada alta con una facturación cercana al millón de euros. No obstante, la empresa no prevé recuperar la normalidad en la actividad turística hasta 2022.

Por su parte, la cartera de bolsa de Libertas 7 cerró el tercer trimestre con una rentabilidad del 12,66%.