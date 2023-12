Libros para regalar estas Navidades y sorprender a nuestros seres queridos

MADRID, 23 (CHANCE)

La Navidad es una época perfecta para regalar, pero no siempre acertamos... y es que cada vez esta es una tarea difícil, por eso, os traemos una selección con la mejor opción para sorprender a nuestros seres queridos: la lectura.Además de vivir unos días de celebraciones, también es momento de descansar y disfrutar un rato de nosotros mismos con esos libros que tenemos olvidados en la mesilla de noche... pero sí lo que quieres es navegar entre mundos diferentes, ¡muy atento!En primer lugar, para los más adolescentes, tenemos 'La chica del verano' de la Vecina Rubia, con la que concluye la saga Verano. Una historia que nos ha llevado por el camino de una adolescente rubia de dieciséis años muy especial que se ha convertido en mujer... una lectura obligada e ideal para estos días.JORGE JAVIER VÁZQUEZ, SONSOLES ÓNEGA O JUAN DEL VALTras el éxito de 'Delparaíso', Juan del Val se consolida como uno de los mejores autores de narrativa en español y presentaba este año su última obra 'Bocabesada', ideal para regalar estas Navidades.Si quieres sorprender a esa persona que es seguidora acérrima de Jorge Javier Vázquez, no dudes en regalarle 'Antes del olvido' con el que disfrutará del presentador en estado puro, descarnado y auténtico. Un canto a la vida y a la amistad en el que todos podemos encontrarnos.Y no podemos pasar por alto dos lecturas obligatorias para estas Navidades: la de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta con 'Las hijas de la criada' y la de Alfonso Goizueta, finalista con 'La sangre del padre'.LECTURAS DE AUTOAYUDASi en cambio, lo que buscas son lecturas de autoayuda, te presentamos dos de Marian Rojas Estapé que se convertirán en tus favoritas: 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', con el que entenderás la importancia de aprender a enfocar tu atención y descubrirás pautas para combatir los miedos, las angustias y cómo canalizar las emociones negativas que te llegan a bloquear física y mentalmente.Por otro lado, 'Encuentra tu persona vitamina', es otra muy buena opción de regalo ya que es un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.LECTURAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOSY no sufras por los más pequeños, también te traemos una lista de libros para ellos con los que disfrutarán. 'Osito Tito. ¡Sígueme' La granja' es ideal para entretenerlos gracias a las fichas que tiene en el interior para ayudar al protagonista a realizar todas sus tareas o 'Paco y el reggae' es perfecto si quieres que tu hijo disfrute de una historia con 16 melodías en su interior.Si lo que estás buscando es un libro de tela suave, te proponemos 'El momento más feliz', perfecto para que los bebés relacionen este momento de lectura con el cariño de sus cuidadores y reforzar así el vínculo familiar y sentar las bases del amor por la lectura a largo plazo.'Superpedorro. Un cuento para conocer los bichitos que tenemos en la tripa' es ideal para que los más pequeños conozcan la microbiota y entender qué nos pasa cuando nos duele la tripa... o 'Cuentos de invierno de Lucía, mi pediatra': un recopilatorio de cuentos para acompaÑar a los más pequeños en su desarrollo.