Líder Más Madrid dice que molestó la forma en que Iglesias propuso la unión:"Que nadie me diga cómo, cuándo y con quién"

Le dice a Podemos que esto no es un "punto y final" y que deben seguir por el camino del entendimiento

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido este martes que se sintió "molesta" con la forma en que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, les propuso ir de forma conjunta a las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

En una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si le ha molestado que Iglesias llegue como 'el salvador de la izquierda en Madrid, ha contestado que "un poco" porque es comprensible que desde su grupo han trabajado mucho y tiene su derecho a presentarse como candidata sin que vaya nadie a decirle "cómo, cuando y con quién".

"Yo me he sentido molesta. Las formas no han sido respetuosas, lo cual no significa que podamos seguir por un camino de entendimiento; pero si realmente quieres un diálogo primero me llamas a mí", ha dicho también García en una entrevista con 'TVE', aunque ha recordado que eso ya quedó ayer en pasado y que hoy deben centrarse en los madrileños.

El debate sobre si debían presentarse en confluencia o por separado ha asegurado que ha sido "pausado y casi unánime" una vez que han visto que los tres partidos pasarían del 5% en los comicios. "Necesitamos sumar, cooperar y echar a Ayuso y a Monasterio de la Puerta del Sol", ha sostenido.

En 'La Sexta' también ha reconocido que tiene "muy buena relación con Manuela Carmena" pero que aún no han hablado nada concreto con ella sobre si quiere participar o no en este proyecto. "Tengo muy buena relación y es un referente; cuanta más gente quiera resucitar a esa Comunidad antes la sacaremos adelante", ha sostenido.

"ESTO NO ES UN PUNTO Y FINAL", LE DICE A UNIDAS PODEMOS

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, la candidata de Más Madrid ha asegurado que esto "no es un punto y final" con Unidas Podemos, sino que el diálogo sigue abierto y ha pedido dejar "de mirarse entre ellos el ombligo".

"Su propuesta fue a los medios no a mí. Desde Más Madrid llevamos años bregando y trabajando para la Comunidad y hemos confrontado con los delirios de Ayuso. Creo que nos merecemos nuestro espacio pero todos vamos a sumar", ha insistido.

Además, considera que Podemos y Más Madrid tienen proyectos "diferentes" pero que pueden "coincidir en muchas cosas" y cree que se pondrán poner de acuerdo "en lo importante" que es "sacar a Ayuso de las instituciones que ha cometido un error y una irresponsabilidad" y espera que sea la última.