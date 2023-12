El líder del PSE da "su palabra a la ciudadanía" de que no habrá Gobierno con Bildu ni harán lehendakari a su candidato

Andueza asegura que si el PNV viera "riesgo de perder" el Gobierno vasco, "se echaría al segundo en brazos de EH Bildu"

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que "da su palabra a la ciudadanía vasca" de que no alcanzarán un acuerdo de Gobierno con EH Bildu ni harán lehendakari a un candidato de la coalición soberanista. El líder socialista ha asegurado que su partido sale "a ganar" las elecciones autonómicas vascas y ha advertido de que, si en algún momento "algunos vieran el riesgo de perder la Lehendakaritza, se echarían al segundo siguiente a los brazos de EH Bildu", en referencia al PNV.

Andueza ha realizado esta reflexión en una rueda de prensa en Bilbao, tras ser cuestionado por lo sucedido en Pamplona, donde ha salido adelante la moción de censura contra la alcaldesa, Cristina Ibarrola, presentada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y por si puede haber cambio de postura en el PSE-EE respecto a la coalición soberanista.

El líder del PSE-EE ha indicado que esperan volver a contar con el apoyo que han recibido en 2023 para que en unos meses puedan "liderar una nueva etapa en Euskadi y cambiar el guión".

Según ha destacado, 2024 se presenta como "otro año apasionante" y, "sean cuando sean las elecciones autonómicas", los socialistas vascos están preparados "para afrontar ese desafío".

Ha recordado el proceso de primarias que le llevó a convertirse en candidato a Lehendakari, una responsabilidad que afronta "con esperanza, ilusión, confianza y optimismo". En este sentido, ha señalado que próximamente presentarán su programa de Gobierno, donde abordarán los retos de futuro y los "problemas reales" de la ciudadanía".

Andueza ha afirmado que su intención es centrarse en "lo que importa a todos" y en ofrecer "propuestas concretas, alternativas con imaginación para dar con la mejor salida posible a las problemas de la ciudadanía vasca".

"UTOPÍAS NACIONALISTAS"

En este sentido, ha asegurado que no va a perder el tiempo ni lo va a hacer perder a nadie con debates que "llevan a las utopías nacionalistas de siempre". Andueza ha añadido que el PSE-EE es "una apuesta segura, real y efectiva", y ha afirmado que las próximas elecciones autonómicas "no van a ser cosa de dos", por "mucho que así lo pretendan algunos".

"Euskadi necesita volver a ser lo que siempre fue. Necesita ideas nuevas, ganas, ambición, escuchar de verdad a los vascos y vascas y trabajar para dar solución a sus problemas. Euskadi necesita cambiar el guión, Euskadi, en definitiva, necesita al PSE-EE", ha agregado.

Ante el emplazamiento del nuevo alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, para que se extrapole el modelo de Pamplona a Euskadi, Andueza ha afirmado que el "foco se pone siempre en los mismos" y ha querido "devolver esa pregunta".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Pamplona cuenta ahora con la concurrencia de determinados partidos, entre los que no está el PSN, pero sí el PNV. "Yo les pregunto a EH Bildu y al PNV que si lo que ocurre en Navarra es posible, ¿por qué no va a ocurrir aquí en Euskadi? Y a la sociedad vasca le advierto de que esa posibilidad está ahí", ha añadido.

Andueza cree que no es la primera vez que el PNV y EH Bildu se ponen de acuerdo para "sacar adelante determinadas cosas" y ha recordado el Pacto de Lizarra o el Plan Ibarretxe o el acuerdo de Gobierno para Pamplona, "cosa que el PSN no ha hecho".

En este sentido, ha afirmado que no tiene "ninguna duda de que, si en algún momento, algunos vieran el riesgo de perder la Lehendakaritza, se echarían al segundo siguiente a los brazos de EH Bildu", en referencia al PNV.

Andueza ha asegurado que el PSE-EE tiene "muy claro qué va a hacer después de las elecciones autonómicas en Euskadi" y es "liderar un proyecto que haga posible que cambie el guión en esta tierra y que dé soluciones a todos los problemas".

El dirigente socialista ha manifestado que el PSE-EE "sale a ganar" las elecciones autonómicas, a "cambiar el guión" en Euskadi y a "liderar un Gobierno vasco que "no se enrede, ni haga perder el tiempo absolutamente a nadie en debates que no llevan a ninguna parte y que esté centrado precisamente en resolver los problemas reales y en devolver a Euskadi al sitio que se merece la ciudadanía vasca".

Andueza ha indicado que da "su palabra a la ciudadanía vasca" de que el PSE-EE no va a firmar ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu después de las elecciones autonómicas, ni tampoco harán Lehendakari a ningún candidato de la coalición soberanista. "Descarto un Gobierno con EH Bildu, primero porque aspiro a ganar las elecciones y a ser yo quien lidere ese Gobierno", ha agregado.

Según ha manifestado, su respuesta será "la misma" siempre y ha asegurado que podrá "demostrar" que es una persona "que tiene "palabra". Eneko Andueza ha asegurado les separan "muchas cuestiones" de EH Bildu y una de ellas -"muy importante"- es que no comparten ni van a compartir el modelo de país. Además, ha añadido que también les separa la forma de gobernar y, junto a ello, la cuestión ética, que "es fundamental".

El líder del PSE-EE no ha querido entrar a valorar las decisiones que hayan adoptado desde el PSN, pero ha insistido en que su garantía de que no cambiarán de postura es "su palabra".

"Cada vez que he realizado una afirmación y me he comprometido a algo lo he cumplido, y no pienso dejar de cumplirlo; yo puedo entender que algunos estén intentando alimentar determinadas especulaciones pero digo que, a día de hoy, a día de mañana, a día de pasado, a día después de las elecciones autonómicas, y a día del momento de conformar gobiernos en Euskadi, el PSE-EE no va a firmar un acuerdo de gobierno con EH Bildu ni va a hacer Lehendakari a un candidato de EH Bildu. Mi palabra está ahí, es mi palabra la que está en juego, es mi palabra la que le doy a la ciudadanía vasca para que confíe en nosotros" ha añadido.

BALANCE

En su comparecencia, ha hecho un balance de 2023, marcado por los conflictos en Ucrania que se está "cronificando" y en Oriente Medio, donde se dan "dramáticas e inadmisibles consecuencias". En este sentido, ha mostrado su apoyo a personas e instituciones que están redoblando los esfuerzos para que la población civil "deje de ser masacrada".

Andueza ha aludido a las consecuencias humanas de estos conflicto pero también en otros ámbitos que han llevado a poner en marcha "un escudo social".

Según ha destacado, 2023 ha sido un año "muy intenso", en el que "una vez más", el PSOE ha sido "protagonista". Ha indicado que ha sido un año "excepcional" para los socialistas y en las elecciones municipales de mayo, el PSE-EE logró "muy buenos resultados".

También ha subrayado que en Euskadi las elecciones generales las ganó el PSE-EE porque los vascos dieron "sí al progreso, a la subida de las pensiones, a una educación y una sanidad de calidad, a la creación de más y mejores empleos, a continuar la lucha por la igualdad y a afrontar la batalla para paliar la emergencia climática". "Dijeron sí, en definitiva, a un gobierno para todos que atiende a los que más lo necesitan", ha añadido.

Según ha señalado, los socialistas han cumplido con el mandato de la ciudadanía vasca, que sabe "lo que tiene que hacer" cuando "los derechos y las libertades, y la convivencia está en juego".

Ade,ás, ha afirmado que 2023 ha sido también un año "fructífero" en Euskadi con aprobación de leyes como la de empleo, movilidad sostenible, el estatuto del consumidor, la de memoria histórica o la de educación, además de impulsar las reformas de Lanbide y de la RGI.

A su juicio, no pueden hacer "un balance más positiva", por un lado por el respaldo que han obtenido y, por otra parte, porque con su acción de gobierno en las distintas instituciones han abierto "la puerta a nuevos derechos" y han "cambiado las cosas para mejorar".