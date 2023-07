Líder de UGT Correos reconoce su buena relación con Feijóo y dice que fue un "buen presidente" de la empresa

Expresa también su preocupación por el voto CERA, que va a depender de la capacidad organizativa de Correos

El secretario federal de Sector Postal de UGT, Pepe Sayagués, ha reconocido este viernes que tanto él como su homólogo de CC.OO., Regino Martín, tienen una "buena relación" con el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que dirigió Correos, mientras que ha censurado que desde el PSOE se les critique por ello. "Fue un buen presidente y no tiene nada de insolvente", ha reivindicado.

Sayagués ha considerado injusto que se le esté "desautorizando" a su homólogo en CC.OO. por criticar la situación de la empresa pública y demandar más recursos para poder atender los más de dos millones de solicitudes de votos por correo.

"No hay derecho a que a mi compañero y amigo Regino Martín se le esté desautorizando de esa manera porque él y yo tenemos buena relación con Feijóo, que fue un buen presidente y que no tiene nada de insolvente en la gestión de Correos", ha expresado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

En este contexto, Sayagués ha lamentado que a él se le "acusa también de ser amigo" del presidente del PP y que lo hacen "compañeros del Partido Socialista". "Me dicen que como yo tengo buena amistad con Feijóo, pues resulta que soy sospechoso. Pues no, señor, a mí me gustaría que el Partido Socialista, el Gobierno socialista, lo hiciera muy bien", ha precisado.

PLAN DESMANTELAMIENTO

El representante de UGT ha denunciado que desde hace cinco años ha habido un "desmantelamiento" y una "desestructuración" de profesionales conocedores del sistema postal. Una reconversión que, según Sayagués, "no tenía detrás elementos ni de seguridad ni de fiabilidad".

Concretamente, el representante sindical ha criticado que la plantilla se ha recortado en los últimos años y que los trabajadores están "desmoralizados". Así, ha afirmado que "ahora de nada vale" poner "tiritas" como la contratación de 20.000 personas como refuerzo para afrontar las elecciones del 23 de julio.

"De los 20.000 o 19.000 que van a contratar, hay un problema tremendo porque más de la mitad probablemente es gente sin experiencia que va a tener que afrontar una cuestión como es esta tan delicada, la del voto por correo. Por lo tanto, no es un problema de número", ha especificado Sayagués.

Ha equiparado a los trabajadores de Correos --que afrontan sus segundos comicios seguidos-- con los profesionales sanitarios durante la pandemia. Según su tesis, la carga de trabajo de los funcionarios de Correos es parecida a la que tuvo la sanidad pública durante la pandemia, la cual afrontó con un problema de recorte de camas, de quirófanos y médicos.

SE ENTREGÓ UN INFORME TÉCNICO A MONCLOA

Sayagués ha aprovechado para explicar que hace dos años el sindicato entregó un informe técnico al Gobierno de Pedro Sánchez en el que alertaban de la situación que se "avecinaba" en la compañía postal en cuanto a la gestión. En el mismo se indicaba, no obstante, que "se podía corregir" y evitar que se produjera una "catástrofe" como el "agujero" de "1.000 millones" que tiene.

Sayagués ha reclamado que los trabajadores de Correos "no merecen estar en el ojo del huracán como consecuencia de un problema de gestión" y ha pedido a los políticos que se dediquen "en tiempo y alma" a prevenir los problemas.

Esta situación "se podía haber evitado si los políticos en general no utilizaran ahora Correos para darse golpes unos a otros, sino para decir que el sistema postal público es necesario y útil en este país".

También ha interpelado a Feijóo, al que ha dicho que el problema no son las horas extras --las cuales el líder 'popular' se ha comprometido a pagar si preside el Gobierno--, sino un "trato justo y digno" a los carteros.

VOTO CERA

El dirigente sindical también ha mostrado su preocupación por el voto de los españoles en el exterior, conocido por voto CERA, ya que no depende de los carteros de Correos, sino de la capacidad organizativa de la empresa pública.

"Hay ciudadanos que viven en el extranjero que tienen el mismo derecho democrático de votar y eso no va a depender de los carteros nuestros que se están dejando la piel. Va a depender de la capacidad organizativa de Correos", ha avisado Sayagués.

En este sentido, ha recalcado la necesidad de que esos votos lleguen a los países y retornen en condiciones de que todos los ciudadanos puedan votar. "UGT va a seguir muy de cerca el desarrollo del voto CERA", ha incidido.