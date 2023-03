Dos líderes autonómicos y varios diputados de Podemos se alejan de la línea de la dirección y acudirán al acto de Díaz

Las posiciones entre Sumar y la cúpula morada siguen sin avances y Belarra y Díaz se cruzan mensajes públicos

Los coordinadores autonómicos de Galicia y Navarra, además de varios parlamentarios de la formación morada, acudirán al acto del próximo domingo en Madrid donde se prevé que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anuncie de forma oficial la decisión sobre su candidatura a las elecciones autonómica, en contraposición con la postura de la dirección nacional que condiciona su presencia a firmar un pacto previo sobre la celebración de primarias abiertas.

Además, las posiciones entre Sumar y la formación morada siguen por ahora inalterables, dado que Díaz ha reafirmado su deseo de que la líder de Podemos, Ione Belarra, acuda al evento mientras que los morados insisten en que esa posibilidad está en su mano, pero que no entienden por qué no se compromete con su requisito por escrito.

Esta mañana la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra y candidata a los comicios del 28M por esta comunidad, Begoña Alfaro, ha confirmado que acompañará a Díaz porque ha sido invitada, como representante de la coalición amplia de izquierda 'Contigo Navarra'.

Además, ha pedido que se baje el "nivel de enfrentamiento" y se ponga "por delante lo que les une", que es un proyecto a medio y largo plazo encabezado por Díaz con "todas" las fuerzas progresistas detrás.

De esta forma, Alfaro se desmarca de la directriz marcada a nivel estatal y se suma al líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, que también confirmó el pasado viernes que iba a arropar a la vicepresidenta el domingo, un día después de que se celebre el Consejo Ciudadano estatal del partido, el máximo órgano de dirección entre asambleas.

VARIOS CARGOS MUESTRAN APOYO A DÍAZ

No serán los únicos cargos de Podemos que acudan, dado que el diputado en el Congreso y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, también asistirá, al igual que piensa hacer el secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro.

También la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop avanzó en redes que irá al acto de Madrid. Asimismo, la diputada autonómica de la formación en la Comunidad Valenciana, Naiara Davó, ha indicado a Europa Press que se desplazará a este acto, al igual que el diputado autonómico en Aragón Nacho Escartín. Ambos fueron relevados en el pasado como portavoces en sus respectivas cámaras autonómicas.

Aunque no acudirán al acto, el vicepresidente del Govern balear por Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, y la diputada crítica con la formación y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, han mostrado su apoyo público.

APOYO DE LÍDERES DE OTROS PARTIDOS

Dentro del actual espacio confederal, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, dará apoyo a Díaz encabezando una amplia delegación de cargos entre los que figuran dirigentes como Enrique Santiago (también secretario general del PCE) y Sira Rego.

Por parte de los 'comunes' acudirán la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el ministro de Universidades, Joan Subirats, y la portavoz en el Parlament Catalán, Jéssica Albiach, dentro de una amplia delegación para el evento. También acompañará a Díaz el coordinador de Alianza Verde y diputado en el Congreso, Juantxo López de Uralde.

Fuera del espacio confederal también asistirá el líder de Más País, Íñigo Errejón, y su homóloga en Más Madrid, Mónica García, junto a la portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. En Verdes Equo irán sus coportavoces Florent Marcellesi y Silvia Mellado.

En Compromís acudirán y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha confirmado que se desplazará a Madrid para arropar a Díaz. También se da por segura la presencia de la Chunta Aragonesista aunque, en el plano de las formaciones que conforman el 'Acuerdo del Turia' no asistirá Més per Mallorca, que no tiene la alianza con Sumar en su línea estratégica.

DÍAZ Y BELARRA SE CRUZAN MENSAJES PÚBLICAS

Esta mañana Díaz manifestó que quería que acudiera "mucha gente" de Podemos, además de su líder, pero Belarra ha insistido en que es la vicepresidenta quien tiene la "llave de la unidad" y no entendía por qué evitaba comprometerse bilateralmente con Podemos para desarrollar unas primarias abiertas.

Y es que desconocía si era una cosa de ella o de otras formaciones con las que habría alcanzado un acuerdo, para insistir en que la unidad no se puede fraguar en pactos de despacho, como ocurrió con el mal precedente de la coalición 'Por Andalucía'.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha apremiado a Díaz a cerrar "ya" un acuerdo de coalición y ha subrayado que Podemos ha sido "generoso" al plantear una condición sencilla.

AMBIENTE ENRARECIDO

El último contacto entre Podemos y Sumar que ha trascendido fue el lunes entre la secretaria de Organización del partido morado, Lilith Verstrynge, y el jefe de gabinete de Díaz, que se resolvió sin acuerdo.

El ambiente de momento sigue crispado y la formación morada mantiene que es necesario a priori que las reglas básicas para formar parte de esa confluencia, para evitar lo ocurrido en Andalucía.

También reconocen incomprensión por las reticencias de Sumar a suscribir una declaración de primaras con Podmeos y la apelación a la multilateralidad, pues de facto se están produciendo negociaciones bilaterales.

A su vez, sospechan que se está tratando de erosionar la legitimidad de los morados a la hora de plantear sus posiciones dentro de un frente amplio y que esta tensión para intentar herir a la organización, algo que detectan en ciertos sectores de izquierda. Así, avisan de la equivocación de aquellos que apelan a tratar la confluencia tras las elecciones del 28M, pensando en que esos comicios les debilitará para negociar luego.

Por otro lado, desde Sumar ya explicaron a los morados que su compromiso con las primarias abiertas es claro, pero que el marco para el acuerdo no puede ser bilateral. De esta forma, ofrecieron una declaración política a Podemos con ese requisito aunque solicitaron a los morados que asumieran que debía ser bilateral, porque no se puede obviar que hay otras 15 formaciones implicadas.

También desde sectores próximos a Sumar indican que el domingo habrá una fuerte imagen de unidad entre dirigentes y formaciones políticas. De esta forma, fuentes afines a la plataforma indican que su ausencia solo perjudicará a Podemos.

Otras voces próximas a las tesis de la plataforma indican también incomprensión ante la actitud de Podemos y preguntan cuál es el problema cuando se les ha dado documentos donde se recogen la celebración de primarias. De esta forma, critican que la cúpula de Podemos está mostrando falta de cordura a la hora de encarar el proceso para una candidatura amplia a la izquierda del PSOE.

Aunque la mayoría de fuentes consultadas dentro de este espacio ven complicado la solución a esta controversia entre Podemos y Sumar, también hay algunos sectores que confían que sea posible un acuerdo hasta el domingo.