Lidia Torrent confiesa que su relación con Jaime Astrain va viento en popa

MADRID, 10 (CHANCE)

Lidia Torrent no ha querido faltar al desfile de Lola Casademunt y apoyar así la moda española y a la pasarela de Madrid que tanto ha sufrido en los últimos meses por la pandemia de la Covid. Un rostro conocido más que se dejó ver este viernes en la Fashion Week de Madrid con su mejor sonrisa.

La modelo está más feliz que nunca y es que tanto en lo personal como en lo profesional está teniendo todo el éxito del mundo y eso no puede ser mejor noticia. Cuando le preguntamos por Jaime Astrain se muestra de lo más recelosa porque ya sabemos que ambos quieren proteger su intimidad y no hablar de más sobre su vida sentimental: "Qué ganas tenéis que haya más pasos, todo bien muchas gracias".

La hija de Elsa Anka confiesa que la moda para ella tiene mucho significado: "Me gusta, al final es una cosa que tenemos en el día a día y es importante. No tengo una pasión de toda la vida. Yo le he ido cogiendo el gusto con el tiempo". Además, nos ha confesado si le pide o no consejo a su madre para la ropa: "Ella esta harta de no encontrar ropa en su armario. Soy muy desastre y la cojo cosas y no se las devuelvo, tengo que mejorar. Compartimos las cosas".

Eso sí, la presentadora de televisión tiene claro que no iría a Honduras para concursar en 'Supervivientes 2021' ni tampoco a 'la isla de las tentaciones, pero lo que sean viajes con su pareja sí: "Sí, estuvimos en las Islas Canarias porque tuvimos una cosa de curro, aprovechamos también cuando lo terminamos y visitamos la isla".