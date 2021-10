Lidia Torrent, feliz por la futura boda de su madre

MADRID, 16 (CHANCE)

Lidia Torrent está viviendo uno de sus mejores momentos. Siempre tan discreta con su vida personal, sigue enamorada y disfrutando al máximo de su relación sentimental con Jaime Astrain. Tanto es así que llevamos muchos meses sin saber nada de ellos y lo cierto es que ambos están sabiendo tener un noviazgo alejado de los focos mediáticos.

En esta ocasión, hemos hablado con Lidia sobre los planes de boda que tiene su madre, Elsa Anka con su pareja, Víctor Prat-Heimerl, y lo cierto es que hemos visto a la joven muy ilusionada al ver que a su madre también le sonríe el amor.

Lidia nos ha confesado que está encantada con la pareja de su madre: "Es una persona excelente. Es brillante en todos los sentidos le quiero muchísimo. La veo muy feliz". Sin embargo, lidia no piensa en boda, de momento, con Jaime Astrain: "Yo nunca he fantaseado con mi boda. Tener hijos sí, pero con la boda no".

También hemos hablado con Elsa Anka, que vuelve a sonreír al lado de Víctor Prat-Heimerl, con el que tienen planes de boda: "Tengo compromiso, pero no fecha". La modelo nos ha contado cómo fue la romántica pedida: "Fue inesperado, me llevó a cenar al sitio de nuestra primera cita. Vino en el postre, es muy emocionante. Estaba el restaurante para nosotros solos".