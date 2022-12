Lidia Torrent nos confiesa cómo es Jaime Astrain en su faceta de padre

MADRID, 9 (CHANCE)

El pasado mes de octubre, Lidia Torrent y Jaime Astrain se convertían en padres de su primera hija, Elsa, una noticia que compartían a través de sus redes sociales y que sacaba el lado más tierno de ambos. Ahora, exprimiendo al máximo el tiempo que pasan con la pequeña, son pocas las ocasiones que les podemos ver ante las cámaras, pero lo cierto es que cuando hablamos con alguno de ellos nos confiesan que todo está siendo muy bonito.

Este viernes hemos podido estar con Lidia Torrent en la presentación del espacio "España a un clic" con el encendido del árbol de Navidad de Amazon, un espacio que se ha realizado en la edición navideña de Mercado de Motores y nos ha confesado cómo se encuentra.

La presentadora de televisión nos ha asegurado que descarta por el momento ampliar la familia y plantearse una boda con Jaime Astrain: "Yo me llevo seis años con mi hermano y tanto tiempo no me gustaría pero ahora me apetece centrar toda mi energía en ella y disfrutarla y seguir descubriéndola y no entra en nuestros planes a corto plazo tener otro".

Y es que tanto Lidia con Jaime están exprimiendo al máximo esta etapa y ahora no quieren pensar en el futuro: "Estamos con la peque a tope. Cuando nos planteemos esas cosas seguro que lo compartimos con naturalidad como todo" concluía. Y lo cierto es que cada vez que han tenido que contarnos algo, lo han hecho de manera conjunta y de forma pública.

La hija de Elsa Anka nos asegura que su madre la ayuda mucho ejerciendo su faceta de abuela con la que está encantada: "Yo al final estoy todos los días con la peque, pero cuando he tenido la boda o cuando he tenido que salir unas horas por un trabajo ella me ha cubierto... para mí la sensación es de me sabe mal que te la dejo como canguro, pero ella me dices que está disfrutando de su nieta".

En cuanto a cómo le gustaría que la pequeña llamase a su abuela, nos confiesa que a su madre no le importará que la pequeña la llame abuela: "estuvimos ahí debatiendo como quiere que la llamen, yaya, abuela, nona que es en italiano y suena más suave pero yo creo que la llame como la llame le encantará. Es su nieta, la puede llamar X o Y".

Lidia ha aprovechado las cámaras para destacar la faceta como padre de Jaime: "yo le había visto con su ahijada que con ella se vuelve loco, entonces sabía que cuando tuviera una hija no iba a ser menos y está con ella que se deshace".

La presentadora nos ha desvelado que "normalmente Jaime y yo hacíamos un viaje largo a un sitio de calor" en estas fechas navideñas, pero "este año evidentemente no va a poder ser", por lo que "estaremos entre Barcelona y Almería para que la vean". En cuanto al deseo para el año que viene, Lidia lo tiene claro "salud para que pueda seguir disfrutando de mi hija y de mi familia, de mi trabajo, de mi pareja, de todo. Solo le pido eso, algo que suena a tópico pero que es esencial".