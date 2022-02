Lidl España, Grupo Eroski o El Corte Inglés, entre los II Premios Mares Para Siempre de MSC

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Lidl España, Grupo Eroski, El Corte Inglés o el Gobierno de Asturias han sido algunos de los ganadores, en sus respectivas categorías, en la II Edición de los Premios Mares Para Siempre, unos galardones impulsados por Marine Stewardship Council (MSC) que suponen un reconocimiento al compromiso de toda la cadena de valor implicada en la pesca sostenible en España.

Con motivo de la celebración de la II Semana Mares para Siempre, iniciativa que se viene desarrollando del 21 al 27 de febrero de 2022, y que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la pesca sostenible, MSC --organización internacional sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años trabajando para hacer que la pesca sea una actividad sostenible-- ha hecho entrega de estos galardones en un acto celebrado este jueves en Madrid.

El inicio de la ceremonia ha estado marcado por el recuerdo a los marineros fallecidos del pesquero gallego Villa de Pitanxo. Tras este recuerdo sentido a familiares y amigos, ha comenzado la entrega de galardones conducida por Nacho Dean, naturalista, explorador profesional, divulgador ambiental y Embajador Azul de MSC.

Desde la Dirección General de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en palabras de su directora general, Isabel Artime García, se ha enviado un mensaje de apoyo "a la valiosa campaña de este año de 'Mares para Siempre' por la importancia de concienciar a la ciudadanía de que la pesca sostenible es posible".

"La labor y el compromiso de las Administraciones Públicas, como la española, con la pesca sostenible y la lucha contra la pesca ilegal, junto al trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro, como MSC, que ayudan a poner en valor la sostenibilidad de las pesquerías, contribuyen a facilitar que los consumidores puedan tener acceso a productos pesqueros con garantías de sostenibilidad. La sostenibilidad de la actividad pesquera, desde la triple vertiente, medioambiental, económica y social, no es sino una garantía de su futuro y del futuro de los recursos de nuestros mares y océanos", ha destacado.

Mientras, la directora de MSC España y Portugal, Laura Rodríguezha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes y ha recalcado que esta entrega de premios es un "reconocimiento a las empresas y otras entidades que contribuyen al avance de la pesca sostenible en España y que hemos reflejado en 11 categorías". "Elegir estos premios ha sido difícil, ya que más de 300 empresas participan en nuestro programa en España, y son muchas las que están haciendo una gran labor", ha añadido.

Para la elección de las categorías se ha tenido en cuenta en algunos casos parámetros cuantitativos, pero más allá de los datos, se reconoce a aquellas empresas que ya han establecido una política de pesca sostenible rigurosa, que están trabajando colaborativamente uniendo departamentos de compras, sostenibilidad y comunicación.

Así, Lidl España se ha hecho con el Premio Mares Para Siempre a 'Supermercado líder en pesca sostenible MSC', un galardón que reconoce que "Lidl destaca no solo en número de productos certificado a la venta (más de 90 referencias con el sello azul), sino también en volumen, apoyados en una sólida política de pesca sostenible presente en España y en el grupo a nivel internacional", afirma Rodríguez.

Por su parte, el galardón en la categoría 'Pescaderías certificadas MSC' ha recaído en el Grupo Eroski por su labor pionera en el fresco a granel con sello azul, muy vinculada a la flota vasca certificada. La cadena de custodia MSC abarca 461 mostradores de pescadería en las enseñas Eroski y Caprabo y 8 plataformas logísticas, una apuesta que se ha mantenido incluso en un contexto de pandemia que tantos retos ha supuesto en esta categoría.

MSC también ha querido reconocer la labor de la administración pública y su papel clave para asegurar una buena gestión pesquera, apoyar la investigación científica y las mejoras que debe incorporar el sector pesquero para disminuir su impacto. En este sentido, la organización ha entregado el Premio Mares Para Siempre al 'Impulso a la pesca sostenible' al caso de éxito de colaboración del Gobierno de Asturias, a través de la Dirección General de Pesca Marítima y del Centro de Experimentación Pesquera.

MSC señala que el Gobierno de Asturias ha sido un gran ejemplo de colaboración y buenas prácticas entre distintas entidades, incluyendo a la Universidad de Oviedo, la Asociación de Armadores de la Pesquería del Pulpo con Certificado de Sostenibilidad (ARPESOS), entre otros.

El galardón en la categoría 'Marca propia MSC' ha recaído en Aldi España, con 50 referencias con sello azul bajo su marca propia, que suponen más del 30% de la gama , todo ello bajo una sólida política de sostenibilidad del grupo.

Por su parte, el premio 'Comunicación en pesca sostenible' ha sido entregado a Bofrost España. "La red de más de 500 vendedores y repartidores de Bofrost llega directamente a 230.000 consumidores que pueden encontrar en sus catálogos y web información destacada sobre pesca sostenible y MSC", afirma la directora de MSC España y Portugal.

MSC también ha puesto en valor la educación ambiental como herramienta para transformar no solo los hábitos sino también los valores. El Premio Mares Para Siempre a la 'Educación en pesca sostenible' ha sido otorgado a Teachers for Future Spain, un colectivo de docentes surgido por la preocupación en torno a la emergencia climática y que está logrando que los centros no solo integren los contenidos ambientales, sino que cambien sus prácticas involucrando a toda la comunidad educativa en el respeto por el planeta.

El Corte Inglés, por su parte, ha sido reconocida en la categoría 'Trayectoria en pesca sostenible MSC', por más de una década colaborando con MSC, que cuenta ya con 50 referencias tanto en marca propia como en otras marcas, dentro de su estrategia de ampliar la oferta sostenible en todas las categoráis del grupo, que está logrando gran aceptación por parte de sus clientes, mientras que Dia España se ha hecho con el premio 'Supermercado revelación en pesca sostenible MSC', por haber logrado en el último año que el 100% de los productos refrigerados y el 75% de los productos congelados de marca propia cuenten con sello MSC.

Por otro lado, el Premio Mares Para Siempre 'Gama de congelados MSC' a sido concedido a Arte Morhua, una empresa familiar de Navarra que desde 2015 ha apostado por la pesca sostenible MSC, en la actualidad más del 70% del pescado comercializado por la empresa sale al mercado con el sello azul.

Por su parte, el galardón a 'Gama de conservas MSC' ha sido entregado a Rianxeira, una marca que liderando las conservas de túnidos con el sello azul, con más de 30 referencias de atún y bonito, dentro de su programa corporativo de pesca sostenible WeSea.

Por último, en la categoría 'Gama de refrigerado MSC', Skandia, marca innovadora con salmón, bacalao y atún ahumados de origen sostenible, que desde 2008 está presente en la mayoría de los distribuidores y puntos de venta en España con más de 15 referencias con sello azul.