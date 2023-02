Lilith Vestrynge critica a Sánchez por excluir perros de caza de la ley de Bienestar Animal y le compara con Abascal

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestrynge, ha criticado al PSOE por no incluir en la Ley de Bienestar Animal a los perros de caza con un vídeo en el que compara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con el líder de Vox, Santiago Abascal.

En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, que posteriormente ha eliminado, la dirigente de Podemos ha publicado un vídeo en el que aparece una imagen de la cara de Sánchez que se termina convirtiendo en la de Abascal. El vídeo lleva un rótulo en el que se lee "Pedro Sánchez se pone del lado de los que maltratan a sus perros".

Junto a las imágenes, Vestrynge ha escrito un mensaje en el que critica que los galgos sean utilizados por los cazadores y ha señalado que el PSOE no puede "excluirles" de la Ley de Bienestar Animal.

"Los galgos no pueden ser utilizados como una herramienta más por los cazadores. El PSOE no puede excluirles de la Ley de Bienestar Animal, que busca acabar con la impunidad del abandono y el maltrato. En el día mundial del galgo, no apartes la mirada", dice a continuación.