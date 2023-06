Lily Fontana desmiente los rumores de crisis con Martiño Rivas

MADRID, 26 (CHANCE)

La modelo Lily Fontana, conocida por su relación con el actor Martiño Rivas, ha salido al frente de los rumores que circulaban sobre una supuesta crisis. Tras su llegada al aeropuerto de Madrid, la joven ha querido resolver todas las dudas que giran en su entorno mostrándose de lo más sincera ante los micrófonos de Europa Press.

Por el momento, la marfileña ha asegurado que se encuentran estupendamente y felices juntos. En cuanto a la posibilidad de contraer matrimonio con el actor, Fontana ha respondido: "No coments, no sé". Además, aclaró que tampoco tienen planes de formar una familia en este momento, dejando en claro que esa etapa de sus vidas no está en sus planes inmediatos.

Fiel a su postura, la modelo ha afirmado que los rumores de crisis eran completamente falsos y que tanto ella como Rivas se encuentran en un momento de felicidad. "Sí, todo mentira", exclamó Fontana, rechazando rotundamente las especulaciones sobre su relación. "Sí, sí. Estamos muy felices ahora de momento", agregó, dejando en claro que su amor está intacto.

Fontana ha expresado su felicidad por compartir su vida con Martiño Rivas, y es que no ha dudado en compartir imágenes de ambos en sus redes sociales, mostrando así su complicidad: "Sí, sí. Lo más". La modelo asegura con entusiasmo que su relación marcha viento en popa y que no van a dudar en seguir compartiendo su amor: "Sí, total".

A pesar de no tener planes inmediatos de matrimonio o formar una familia, Lily Fontana y Martiño Rivas disfrutan de su relación y continúan construyendo una historia de amor sólida.