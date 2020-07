¿Por qué el limón es el cítrico de la temporada? Te lo descubrimos

MADRID, 27 (CHANCE)

Las propiedades del limón así como sus características culinarias hacen de esta fruta uno de los cítricos favoritos de los apasionados de los alimentos más naturales.

Su aroma, su color y su reconocible sabor ácido hacen que el limón sea, sin duda, la fruta más versátil y contemporánea. Contienen ácido cítrico, calcio, vitamina C y limoneno, una sustancia natural que ayuda a nuestro sistema inmunológico y nos protege de posibles infecciones. Además, el limón nos ayuda a mejorar nuestra digestión y es diurético, por tanto, es un buen ingrediente para eliminar toxinas de nuestro cuerpo.

Su consumo contribuye a mantener la piel más limpia, ayudando, gracias a las propiedades de su vitamina C a limpiarla desde dentro. Pero sus propiedades no terminan aquí. Sus energizantes nos mantienen activos y mejoran nuestro estado de ánimo. Por todo esto no te quepa duda de que el limón: ¡Es un alimento todoterreno!

Puedes realizar un preparado de agua de limón sencillo poniendo unas rodajas en agua, si no quieres exprimir su zumo, dejarlo reposar toda la noche y tomarlo por la mañana en ayunas. En pocos días que sigas esta rutina 'beauty healthy' notarás como sus resultados surten efectos y tu piel y estado de ánimo mejoran considerablemente.

