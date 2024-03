Lindner Hotel Group y 12.18. Group fusionan sus operaciones hoteleras

33 de los 35 hoteles de LHG están operados bajo marcas de Hyatt

Lindner Hotel Group y 12.18. Group han anunciado la fusión sus operaciones hoteleras. Esta asociación tiene como resultado que 33 de los 35 hoteles de LHG estén operando bajo marcas Hyatt, lo que supone una gran oportunidad para fortalecer la relación de Lindner e impulsar un mayor crecimiento con la hotelera Hyatt.

Las dos empresas asociadas consolidan así sus ámbitos de actividad y refuerzan su orientación "hacia un crecimiento cualitativo y focalizado". La adquisición refuerza la posición de LHG como operador y arrendatario de inmuebles hoteleros y amplía su cartera de dos a cuatro marcas. Por su parte, 12.18 se centrará en las actividades inmobiliarias.

Lindner Hotel Group (LHG) se hará cargo de la explotación de cinco hoteles anteriormente gestionados por el 12.18. Group. La cartera de LHG pasará así de dos a cuatro marcas y 12.18. se centrará en las actividades inmobiliarias. Ambas empresas consideran la fusión como otro hito en sus respectivas estrategias de crecimiento.

La adquisición refuerza la posición de LHG como operador y arrendatario de inmuebles hoteleros. Además de ampliar su cartera de marcas, ahora opera en otros tres países: Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

Como resultado de la adquisición, LHG aumentará su facturación en unos 90 millones de euros y añadirá más de 1.000 habitaciones a su cartera. LHG ahora operará 35 hoteles en ocho países europeos y en Estados Unidos, con seis hoteles adicionales en proyecto. LHG empleará a unas 2.500 personas y espera generar unos ingresos de unos 330 millones de euros en 2024.

Manteniendo su enfoque 'asset-light', Hyatt ha duplicado el número de habitaciones de lujo, triplicado el número de habitaciones resort y cuadruplicado el número de habitaciones lifestyle en sólo cinco años. El 70% de sus habitaciones están clasificadas actualmente como de lujo y de gama alta.

Tras esta operación 12.18. se centrará en la adquisición, desarrollo y reposicionamiento de inmuebles hoteleros y en la prestación de servicios de gestión de activos a sus socios de capital.

Por su parte LHG operará hoteles y resorts bajo las dos marcas Lindner Hotels & Resorts y me and all hotels. Tras el acuerdo de colaboración exclusiva de LHG con Hyatt anunciado en 2022, Lindner Hotels & Resorts y me and all hotels forman parte de la marca JdV by Hyatt.

Con la fusión, LHG amplía su cartera con otras dos marcas: 7Pines Hotels & Resorts (Ibiza y Cerdeña) y L-Collection, creada para incluir a los demás hoteles gestionados anteriormente por 12.18, todos ellos propiedades individuales de gran categoría como Schloss Roxburghe (Scottish Borders/Reino Unido), Hotel Stadt Hamburg (Sylt/Alemania) y San Carlos Hotel (Nueva York/Estados Unidos).

Tanto 7 Pines Resort en Ibiza y Cerdeña, como Schloss Roxburghe en Escocia, forman parte de Destination by Hyatt, una colección de hoteles independientes individuales.